Андрей Аршавин — о поражении от «Крыльев»: «Зенит» впал в ступор после пропущенных мячей

После этого «Зенит» впал в ступор по скоростям, идеям. В целом, «Крылья» достаточно просто отстояли преимущество в два мяча. Поражение точно заставит задуматься. Причины мы не только в этом матче увидели, почему не забили достаточное количество голов. Уже были такие игры. Не думаю, что при счёте 1:3 не было шансов у «Зенита», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».