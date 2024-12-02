Федорищев подготовил обращение прокурору о сделках в футболе при Азарове

Об этом сообщили «РБК Спорт» два источника, ознакомившиеся с подготовленным обращением в правоохранительные органы.
Вячеслав Федорищев считает необходимым проверить выявленные при оценке деятельности «Крыльев Cоветов» нарушения по трем статьям Уголовного кодекса «Злоупотребление полномочиями» (ст. 201 УК), «Нецелевое расходование бюджетных средств» (ст. 285.1 УК) и «Мошенничество» (ст. 159 УК) или «Присвоение и растрата» (ст. 160 УК), говорят собеседники «РБК Спорт».
В пятницу Федорищев сообщил в своем телеграм-канале, что в понедельник 2 декабря планирует подать заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе. «Павел, предлагаю вам тоже присоединиться. В 12 часов оперативное совещание у губернатора. Приезжайте, если получится», — добавил Федорищев. Фамилию Павла он не назвал.
В комментарии «Спорт-Экспрессу» Федорищев сказал, что Павел Андреев передал, что не будет участвовать в диалоге и никогда не приедет к нему на встречу. «Позиция странная. Придется обсуждать ситуацию заочно, без него… Но найти этого человека несложно. Мы всегда найдем и его, и возможность с ним поговорить», — сообщил губернатор.
В частности, он просит проверить решения по финансированию футбола при бывшем губернаторе Самарской области Дмитрии Азарове, а также деятельность члена совета директоров «Крыльев» Александра Милеева.
За «Крылья Советов» выступают больше 10 футболистов, которые работают с агентом Андреевым.
Источники «РБК Спорт», знакомые с предварительными результатами проведенного аудита, говорят, что он показал признаки «решений, которые могли способствовать неэффективному расходованию бюджетных средств и коррупционным схемам, выгодным агентской группе». Источники «РБК Спорт» на трансфером рынке называют Андреева самым влиятельным футбольным агентом России, чьи интересы представлены во всех ведущих футбольных клубах РПЛ.
Бывшего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в октябре допросили по двум уголовным делам, которые не связаны с «Крыльями». Первое уголовное дело, в рамках расследования которого допрашивали Азарова, возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). Обвиняемой по нему проходит бывшая советница экс-губернатора Ольга Михеева.
Второе дело касается превышения должностных полномочий при передаче девелоперской компании «Древо» земельных участков в долгосрочную аренду без проведения конкурса (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК).
Задолженность клуба за период 2008—2023 гг. составляла ₽1 млрд — 1,7 млрд, следует из подготовленного самарскими властями документа, который цитируют источники «РБК Спорт». «Учитывая данные обстоятельства формирования значимой (более 50% валюты баланса клуба) дебиторской задолженности на сумму ₽1,133 млрд. руб. на
Согласно приводимым в заявлении результатам аудита, финансовые трудности футбольного клуба могут быть также связаны с зарплатами и расходами на отдельных игроков. Например, по словам собеседников «РБК Спорт», в документе отмечается, что зарплата главного тренера Игоря Осинькина, который возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года, увеличилась с ₽3 млн. практически до ₽8,4 млн., «несмотря на то, что клуб не достиг серьезных успехов или прибыли, способствующих увеличению выплат».
В качестве примера приведены трансферы футболистов из столичного футбольного клуба «Чертаново» в «Крылья Советов». Например, за переход Павла Попова из «Чертаново» в 2024 году заплатили ₽1 млн., а посреднику — ₽1,7 млн. В документе приводится пример с Егором Карпицким. В его случае посреднику Марко Трабукки за трансфер в белорусский «Шахтер» заплатили €350 тыс, а клубу €150 тыс.
В документе говорится, что «Чертаново», возможно, был причинен имущественный ущерб и информация должна быть передана для проверки в правоохранительные органы Москвы, чтобы они исследовали указанный вопрос: почему «Чертаново» получает меньше денежных средств за своих игроков, чем посредники, какая роль посредников и какое влияние они оказывают на «Чертаново».
Согласно выводам, приведенным в документе, клубы получающие субсидии из региональных бюджетов, используют завышенные зарплаты и премии для вывода денег. Часть этих средств возвращается и идет на незаконные действия, такие как подкуп судей.
Губернатор попросит в рамках доследственной проверки выяснить, кто и каким образом принимал решение об установлении зарплат и премий в «Крыльях Советов», говорят источники РБК.
«Фактически, создается ситуация, когда Самарская область финансирует футбольный клуб, увеличивает его капитализацию, а отдельные лица, не неся никакие расходы на клуб, могут извлекать из такого финансирования личную выгоду», — цитируют они заявление губернатора.
«РБК Спорт» обратился за комментариями в пресс-службу администрации Самарской области и к агенту Павлу Андрееву.
26 ноября Федорищев на заседании комиссии Госсовета заявил, что самарские «Крылья Советов» задолжали 36 млн руб. «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По словам губернатора, этот рынок составляет примерно 500 млн руб. и может затрагивать порядка десяти команд высшего дивизиона.
По словам собеседников «РБК Спорт», губернатор попросит правоохранительные органы провести проверку на возможное покушение на мошенничество. По данным властей региона, «некие лица продавали информацию о том, кто приедет, как будет судить или “услуги” по обеспечению адекватного судейства.