Федорищев подготовил обращение прокурору о сделках в футболе при Азарове

В пятницу Федорищев сообщил в своем телеграм-канале, что в понедельник 2 декабря планирует подать заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе. «Павел, предлагаю вам тоже присоединиться. В 12 часов оперативное совещание у губернатора. Приезжайте, если получится», — добавил Федорищев. Фамилию Павла он не назвал.

В комментарии «Спорт-Экспрессу» Федорищев сказал, что Павел Андреев передал, что не будет участвовать в диалоге и никогда не приедет к нему на встречу. «Позиция странная. Придется обсуждать ситуацию заочно, без него… Но найти этого человека несложно. Мы всегда найдем и его, и возможность с ним поговорить», — сообщил губернатор.

Источники «РБК Спорт», знакомые с предварительными результатами проведенного аудита, говорят, что он показал признаки «решений, которые могли способствовать неэффективному расходованию бюджетных средств и коррупционным схемам, выгодным агентской группе». Источники «РБК Спорт» на трансфером рынке называют Андреева самым влиятельным футбольным агентом России, чьи интересы представлены во всех ведущих футбольных клубах РПЛ.

Бывшего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в октябре допросили по двум уголовным делам, которые не связаны с «Крыльями». Первое уголовное дело, в рамках расследования которого допрашивали Азарова, возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). Обвиняемой по нему проходит бывшая советница экс-губернатора Ольга Михеева.

Задолженность клуба за период 2008—2023 гг. составляла ₽1 млрд — 1,7 млрд, следует из подготовленного самарскими властями документа, который цитируют источники «РБК Спорт». «Учитывая данные обстоятельства формирования значимой (более 50% валюты баланса клуба) дебиторской задолженности на сумму ₽1,133 млрд. руб. на 31.12.2019 г. и 1,299 млрд. руб. на 31.12.2023 г. клуб имеет существенный риск войти в банкротство», — отмечается в документе.

Согласно приводимым в заявлении результатам аудита, финансовые трудности футбольного клуба могут быть также связаны с зарплатами и расходами на отдельных игроков. Например, по словам собеседников «РБК Спорт», в документе отмечается, что зарплата главного тренера Игоря Осинькина, который возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года, увеличилась с ₽3 млн. практически до ₽8,4 млн., «несмотря на то, что клуб не достиг серьезных успехов или прибыли, способствующих увеличению выплат».

Андреев получал фактический контроль над футболистами команды и мог развивать за счет региона своих игроков и продавать их на своих условиях, отмечается в документе. В нем говорится, что клуб привлекал игроков с завышенными зарплатами и обеспечивал их подготовку, а продажи приносили значительную прибыль агентской группе Андреева. Хотя часть средств возвращалась в клуб, они в конечном итоге использовались для повышения зарплат его игроков, оставаясь фактически у агентства, следует из документа.