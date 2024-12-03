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«Я ушёл не по свой воле». Георгий Джикия — о расставании со «Спартаком»

Защитник «Химок» Георгий Джикия раскрыл подробности своего ухода из «Спартака».

Источник: Чемпионат.com

Он заявил, что покинул стан красно-белых не по своей воле.

«Мне не было ничего предложено. То есть если бы мне клуб что-то предложил, мы бы сто процентов договорились, потому что в моей голове я заканчивал свою карьеру в “Спартаке” через несколько лет, так скажем, потому что я прекрасно понимал тот факт, что я не буду играть до 35−36 лет, хотя как бог даст. Просто сам факт того, что у меня было в голове вообще другое, но пришлось менять голову тоже.

Поэтому, просто чтобы люди знали тот факт, что я ушёл не по своей воле. То есть со мной закончился трудовой договор и мы не продлили контракт. И всё. Это, опять же, решение клуба, и спустя время я его тоже уважаю, потому что прекрасно понимаю, что когда-то всё хорошее заканчивается. И поэтому моё время закончилось, мой цикл закончился, как сказал Амарал", — сказал Джикия в видео на YouTube-канале Smol Talk.

Спартак
Химки