«Я ушёл не по свой воле». Георгий Джикия — о расставании со «Спартаком»

«Мне не было ничего предложено. То есть если бы мне клуб что-то предложил, мы бы сто процентов договорились, потому что в моей голове я заканчивал свою карьеру в “Спартаке” через несколько лет, так скажем, потому что я прекрасно понимал тот факт, что я не буду играть до 35−36 лет, хотя как бог даст. Просто сам факт того, что у меня было в голове вообще другое, но пришлось менять голову тоже.