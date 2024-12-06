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Прокопец — о заявлении «Химок»: «Это не соответствует действительности. У Сабовича счет в “Сбербанке”

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал «СЭ» слова генерального директора «Химок» Николая Оленева о сложности погашения долга перед бывшим игроком Бесардом Сабовичем.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Оленев сообщил, что переводы за рубеж требуют дополнительных согласований, из-за чего замедляется решение финансовых вопросов.

«Зарубежный счет Сабовича? То, что заявляет руководство “Химок”, не соответствует действительности. У игрока имеется счет в “Сбербанке”, он готов получить оплату на него», — сказал Прокопец «СЭ».

Сабович перешел в «Химки» из «Кайсериспора» летом 2021 года. Год спустя швед перебрался в «Юргорден».

Ранее ФИФА наложила запрет на регистрацию новичков подмосковным «Химкам» до лета 2026 года.

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