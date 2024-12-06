Председателя судейского комитета РФС Каманцева опросили в МВД. Причина — слова Федорищева

«Точно знаю, что у нас сильная правоохранительная система. Точно будет наведение порядка. С руководителями силового блока я бы хотел это обсудить, передать вам заявление в установленном порядке и задекларировать, что максимально открыт к взаимодействию. Еще раз хотел бы подтвердить, что мы как учредители “Крыльев Советов” целиком и полностью поддерживаем политику, проводимую Российским футбольным союзом. Она последовательная и направлена на усиление правил ведения футбольного спорта. Там, где РФС потребуется помощь самарского футбола, мы будем ее максимально оказывать. А там, где не потребуется, мы не в свое дело лезть не будем, но у себя порядок наведем», — сказал Федорищев на заседании правительства Самарской области.