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Алаев: все клубы поддерживают желание Федорищева бороться в с коррупцией

Президент РПЛ Александр Алаев заявил о поддержке клубами желания губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева бороться в с коррупцией.

Источник: ФК "Крылья Советов"

— Я не общался с Федорищевым. Мы получили письмо, там затронуто много тем. На связи с РФС. Все клубы поддерживают желание Федорищева бороться в с коррупцией. То, что мы не пообщались, — стечение обстоятельств. Звонок был со скрытого номера. Думаю, что будет лучше пообщаться лично.

Видел, что тема обыгрывается с юмором. Но она не смешная. Закончится первая часть чемпионата, попрошу связи с губернатором. Наша общая задача — довести до конца. Если есть виновные, они будут доказаны. Речь в письме шла в том числе о матчах «Химки» — «Крылья» и «Пари НН» — «Крылья», — передает слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Крылья Советов
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