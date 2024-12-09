Тюкавин — о дубле «Химкам»: хорошо, что меня прорвало, но плохо, что поздновато

Матч между «Динамо» и «Химками» состоялся накануне, 8 декабря. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Шадыханов. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Бело-голубые одержали победу — 4:1. На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 35 очков за 18 матчей.