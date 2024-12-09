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Зелимхан Бакаев приглашён на заседание КДК за оскорбительное поведение в игре с «Динамо»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев приглашён на заседание КДК за оскорбительное поведение в игре 18-го тура РПЛ с московским «Динамо».

Источник: Чемпионат.com

«По материалам из СМИ КДК рассмотрит оскорбительное поведение футболиста “Химок” Бакаева в матче с “Динамо”. Бакаев приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч между «Динамо» и «Химками» состоялся 8 декабря. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Шадыханов. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Бело-голубые одержали победу — 4:1.

Химки
Динамо