Зелимхан Бакаев приглашён на заседание КДК за оскорбительное поведение в игре с «Динамо»

«По материалам из СМИ КДК рассмотрит оскорбительное поведение футболиста “Химок” Бакаева в матче с “Динамо”. Бакаев приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.