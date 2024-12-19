Никто в РПЛ не идёт по чемпионскому графику. Всё за счёт феноменальных сезонов двух клубов

РПЛ ушла в спячку, оставив наверху таблицы необычайную плотность, и проснётся только весной. Сразу пять команд разделяют всего четыре очка! А сколько обычно хватает к зимнему перерыву, чтобы забрать титул? Кто сейчас идёт по чемпионскому графику? Для этого мы сложили все промежуточные результаты будущих триумфаторов за последние 10 лет. Плюс тех, кто вылетел напрямую, чтобы оценить шансы аутсайдеров.