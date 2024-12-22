Назван главный минус российского футбола

«По привлечению публики можно что-то придумать, а может, даже с тем же Fan ID. Если посмотреть на СКА-Ростов, то, как я понимаю, на матчи команды приходят болельщики ЦСКА, которые не согласны с Fan ID. Карта болельщика — это большой жирный минус в РПЛ», — сказал Семенов.