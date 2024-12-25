Абаскаль о «Спартаке»: «Команда, которую мы видим сегодня, была полностью подготовлена и создана нами»

Что касается Угальде, то для меня это его нормальная игра. Вы должны понимать, что я следил за ним с начала предыдущего сезона. Я понимал, что для улучшения игры Соболева и Промеса нам нужно было добавить игрока с абсолютно другими навыками. И мне нравятся такие игроки — типа Серхио Агуэро и Лаутаро Мартинеса. Пригласить российского нападающего такого плана, например, Тюкавина, — было невозможно. Мы вели переговоры по Абелю Руису и Феррану Ютгле, но они отказались, и я нашел Угальде, который очень хорошо выступал в «Твенте».