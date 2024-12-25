Абаскаль о «Спартаке»: «Команда, которую мы видим сегодня, была полностью подготовлена и создана нами»

Испанец возглавлял «Спартак» с лета 2022 по апрель 2024 года и взял вместе с московской командой бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2022/23.
«Конечно, я слежу за РПЛ, проработал в ней два года. Что касается “Спартака”, то ясно, что что-то было не так, очевидно, я поплатился за свои ошибки. Но если честно, команда, которую мы видим сегодня, была полностью подготовлена и создана нами: прогресс Максименко, игра в четыре защитника, Олег Рябчук, Алексис Дуарте и Срджан Бабич, которых мы пригласили, Даниил Денисов, которого я продвинул в первую команду.
Новым игроком является только Эсекьель Барко, но даже до его появления в команде мы вели переговоры с клубом о приобретении атакующего полузащитника, который может забивать восемь и более голов за сезон, чтобы быть полностью конкурентоспособными в таблице РПЛ.
Что касается Угальде, то для меня это его нормальная игра. Вы должны понимать, что я следил за ним с начала предыдущего сезона. Я понимал, что для улучшения игры Соболева и Промеса нам нужно было добавить игрока с абсолютно другими навыками. И мне нравятся такие игроки — типа Серхио Агуэро и Лаутаро Мартинеса. Пригласить российского нападающего такого плана, например, Тюкавина, — было невозможно. Мы вели переговоры по Абелю Руису и Феррану Ютгле, но они отказались, и я нашел Угальде, который очень хорошо выступал в «Твенте».
И дополнительно. В октябре прошлого года мы начали контактировать через Пола (Эшуорта) с Раулем Де Томасом, безусловно, во время зимнего трансферного окна этот вариант был очень близок к осуществлению.
Что касается весны для «Спартака», то если они сохранят ключевых игроков и мотивируют остальных, если у них не будет травм, то они будут на правильном пути. Я помню наш первый сезон, когда травмированы были Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Наиль Умяров, Квинси Промес и Роман Зобнин. Мы набрали столько же очков в 22−23 матчах сезона. Сейчас для красно-белых очень важно хорошо провести первые игры в марте, чтобы быть готовыми к матчу с «Зенитом» в РПЛ«, — приводит слова Абаскаля “Матч ТВ”.