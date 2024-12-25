«Химки» расторгли контракт с сербом Анджелковичем

«Химки» расторгли контракт с 27-летним защитником по обоюдному согласию сторон. Анджелкович перешел в «Химки» летом из тольяттинского «Акрона» и успел провести за подмосковную команду 11 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Его контракт с «Химками» был рассчитан до лета 2026 года.