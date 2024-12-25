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«Химки» расторгли контракт с сербом Анджелковичем

Сербский футболист Неманья Анджелкович покинул «Химки».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сербский футболист Неманья Анджелкович покинул «Химки», сообщается в официальном Telegram-канале подмосковного клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Химки» расторгли контракт с 27-летним защитником по обоюдному согласию сторон. Анджелкович перешел в «Химки» летом из тольяттинского «Акрона» и успел провести за подмосковную команду 11 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Его контракт с «Химками» был рассчитан до лета 2026 года.

За «Акрон» Анджелкович выступал в сезоне-2023/24 и помог команде завоевать путевку в РПЛ. Он отметился забитым мячом в первом стыковом матче за повышение в классе против екатеринбургского «Урала», который «Акрон» выиграл на выезде со счетом 2:0.

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