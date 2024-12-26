Андрей Аршавин: Всегда хотел быть президентом «Зенита». Это же круто!

— У каждого дела есть предел. В 2020-м вы сказали, что допускаете, что в «Зените» вас готовят к тому, чтобы вы стали генеральным директором. До этого вы также говорили, что были бы не прочь поработать руководителем клуба. Сейчас ваши планы скорректировались?