Матч «Спартака» и «Краснодара» откроет Зимний кубок РПЛ

Российская премьер-лига опубликовала календарь Зимнего кубка в Абу-Даби, в котором сыграют «Спартак», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов», «Динамо» и «Зенит».
Турнир начнется 30 января и завершится 11 февраля.
В первую группу попали «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», во вторую — ЦСКА, «Зенит» и «Ростов». Победители групп выйдут в финал, вторые команды разыграют третье место, а занявшие последние места сыграют за пятое место.
Расписание матчей:
30 января: «Спартак» — «Краснодар».
31 января: ЦСКА — «Ростов».
4 февраля: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — ЦСКА.
7 февраля: «Ростов» — «Зенит», «Динамо» — «Спартак».
10 февраля — матчи за третье и пятое места, 11 февраля — финал.
«Спартак» является двукратным победителем Зимнего кубка.