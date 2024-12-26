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Матч «Спартака» и «Краснодара» откроет Зимний кубок РПЛ

Товарищеский турнир стартует 30 января и завершится 11 февраля, в нем примут участие шесть команд.

Источник: РИА "Новости"

Российская премьер-лига опубликовала календарь Зимнего кубка в Абу-Даби, в котором сыграют «Спартак», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов», «Динамо» и «Зенит».

Турнир начнется 30 января и завершится 11 февраля.

В первую группу попали «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», во вторую — ЦСКА, «Зенит» и «Ростов». Победители групп выйдут в финал, вторые команды разыграют третье место, а занявшие последние места сыграют за пятое место.

Расписание матчей:

30 января: «Спартак» — «Краснодар».

31 января: ЦСКА — «Ростов».

4 февраля: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — ЦСКА.

7 февраля: «Ростов» — «Зенит», «Динамо» — «Спартак».

10 февраля — матчи за третье и пятое места, 11 февраля — финал.

«Спартак» является двукратным победителем Зимнего кубка.

Спартак
Краснодар