Бителло согласовал контракт с бразильским клубом, пишут СМИ

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. «Ботафого» согласовал контракт с футболистом московского «Динамо» Бителло, сообщает бразильское издание Globo.
По информации источника, бразильский клуб отправил официальное предложение полузащитнику и его агенту, после чего получил положительный ответ. «Ботафого» теперь должен согласовать условия трансфера с «Динамо». Отмечается, что ранее российский клуб отклонил предложение в 12 миллионов евро от другой бразильской команды.
Ранее издание Globo сообщило, что Бителло хочет покинуть «Динамо» и вернуться на родину, так как испытывает дискомфорт из-за продолжающейся СВО. Контракт бразильца с московским клубом рассчитан до лета 2028 года. Сам игрок опроверг эту информацию.
Бителло выступает за «Динамо» с лета 2023 года. Всего за «бело-голубых» он провел 51 матч, забил 11 мячей и отдал 12 голевых передач.