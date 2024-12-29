Бителло согласовал контракт с бразильским клубом, пишут СМИ

По информации источника, бразильский клуб отправил официальное предложение полузащитнику и его агенту, после чего получил положительный ответ. «Ботафого» теперь должен согласовать условия трансфера с «Динамо». Отмечается, что ранее российский клуб отклонил предложение в 12 миллионов евро от другой бразильской команды.