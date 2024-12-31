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Георгия Джикию убрали из заявки «Химок» на этот сезон РПЛ

Подмосковные «Химки» убрали из заявки клуба на текущий розыгрыш Российской Премьер-Лиги защитника Георгия Джикию.

Источник: Чемпионат.com

Он пополнил состав команды в начале этого сезона, но пропустил много матчей из-за повреждения.

Напомним, в нынешнем сезоне 31-летний защитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн. Ранее он выступал за московский «Спартак», откуда ушёл по истечении срока контракта.

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