Смена власти в Самаре: кто будет контролировать миллионы в «Крыльях»?

Только вместо этого его встреча с Андреевым состоялась за закрытыми дверями, а отчет о ней напоминал дипломатические протоколы. «Состоялся продуктивный разговор, — отметил губернатор на страничке в социальной сети. — Рад, что он решил прилететь, хотя раньше говорил, что в Самару — никогда. Общались на тему истории футбола, говорили о том, как стать в этом бизнесе предпринимателем, каким агент видит развитие молодых игроков. Конечно, были заданы вопросы по “Крыльям Советов” и получены предметные ответы».