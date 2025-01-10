Смена власти в Самаре: кто будет контролировать миллионы в «Крыльях»?

Во второй рабочий день нового года «Крылья Советов» обретут нового председателя совета директоров. Источники РИА Новости Спорт подтвердили информацию «РБК Спорт»: единственным и безальтернативным кандидатом на пост остался Дмитрий Яковлев. Что ждет «Крылья Советов» при новом боссе?
Человек Дюмина
Яковлев покинул пост министра спорта Тульской области в октябре и приехал в Самару вслед за избранным губернатором волжского региона Вячеславом Федорищевым. Он возглавлял министерство три года, но и раньше работал в тульском спорте в качестве советника губернатора Алексея Дюмина. Даже награду получил — медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.
В сферу деятельности Яковлева в Туле входил и футбольный «Арсенал», хотя в последнее время большего внимания удостаивался хоккейный АКМ. Ведь бывший тульский губернатор, а ныне помощник президента России Дюмин, курирующий среди прочего и вопросы спорта, один из лучших вратарей Ночной хоккейной лиги. В Туле футбольные болельщики неоднозначно оценивают деятельность Яковлева как куратора «Арсенала». Да и сам он менял взгляды на пути развития клуба неоднократно.
В 2014 году на встрече с тогдашним министром спорта России Виталием Мутко заявил, что в тульской команде не будет легионеров, а играть должны воспитанники созданной академии. Через два года, когда «Арсенал» вернулся в РПЛ, Яковлев изменил тон.
«Мы поменяли стратегию. У нас теперь появятся игроки из африканских стран, — заявил он. — Посмотрев на их игру, на их выносливость, мы поняли, что такие футболисты нам нужны. Ведь для Тулы и области футбол сейчас — спорт номер один после велосипеда».
После этого заявления состав «Арсенала» пополнили Эммануэль Фримпонг и Мохамед Аваль. О том, чтобы костяк «Арсенала» составляли воспитанники собственной академии, сегодня в Туле уже не вспоминают.
Так кто просил 36 миллионов на судей?
В Самаре Яковлева бросили на ответственный участок. Ему поручили курировать развитие профессионального спорта и инфраструктуры. В духе времени одно из первых посланий Федорищев адресовал именно Яковлеву. «Нами пытаются манипулировать определенные группы людей, которые зарабатывают сотни миллионов рублей из бюджетных средств Самарской области, не имея к ней никакого отношения», — написал губернатор, громко заговоривший о коррупции в нашем футболе.
Правда, никаких конкретных шагов со стороны самарского губернатора в дальнейшем не последовало. До сих пор даже не обнародованы имя и должность человека, якобы потребовавшего у главы региона 36 миллионов рублей на «работу с судьями».
Даже президент РФС Александр Дюков их не знает. Неизвестно также, возбуждено ли уголовное дело против супостатов или ведется хотя бы доследственная проверка. Хотя правоохранительные органы в подобных случаях через свои пресс-службы информируют об этом общественность.
Весьма показательны в этом плане заявления Федорищева в адрес агента Павла Андреева, клиентами которого считаются десять игроков «Крыльев Советов». Большинство из них — ведущие футболисты самарской команды. В первый день декабря самарский губернатор заявил: «Он владеет половиной “Крыльев”, извлекает прибыль в сотни миллионов рублей из бюджета региона. Хотел пригласить его нормально поговорить, узнать о планах, но он передал, что не будет участвовать в диалоге и никогда не приедет. Найти этого человека несложно. Мы найдем возможность поговорить».
На следующий день Федорищев пригласил Андреева на обсуждение накопившихся вопросов в прямом эфире в форме очной ставки. Провести ее предложил во дворце спорта имени Высоцкого. Нет сомнений, что на такое шоу на арене, вмещающей пять тысяч зрителей, был бы аншлаг. «Все будет под эгидой добрых дел, все в прямом эфире, без склеек, как есть! Жизнь у нас сложная», — анонсировал предложение Федорищев.
О чем договорились Федорищев с Андреевым?
Только вместо этого его встреча с Андреевым состоялась за закрытыми дверями, а отчет о ней напоминал дипломатические протоколы. «Состоялся продуктивный разговор, — отметил губернатор на страничке в социальной сети. — Рад, что он решил прилететь, хотя раньше говорил, что в Самару — никогда. Общались на тему истории футбола, говорили о том, как стать в этом бизнесе предпринимателем, каким агент видит развитие молодых игроков. Конечно, были заданы вопросы по “Крыльям Советов” и получены предметные ответы».
Какие именно, болельщики «Крыльев», естественно, не узнали. Замена председателя совета директоров футбольного клуба, конечно, напрашивалась. Занимающий сейчас этот пост научный руководитель института экономики и управления Самарского университета Габибулла Хасаев никакого влияния на жизнь самарского футбола оказать не может.
Другое дело — Яковлев, тесно связанный с губернатором региона. Хотя куда важнее другое. Сохранит ли позиции в совете директоров адвокат Андрей Пашков, владеющий 26% акций клуба и тесно связанный с Андреевым?
Еще более важным представляются первые кадровые назначения нового состава совета директоров. После увольнения с должности спортивного директора Сергея Корниленко этот пост остается вакантным. От того, кто его займет, также зависит вектор дальнейшего развития клуба. Некоторые источники в Самаре не исключают даже возможности ухода с поста главного тренера в нынешнее зимнее межсезонье Игоря Осинькина. Хотя осенью Федорищев гарантировал, что он доработает до конца сезона.
Безусловно, главные решения о судьбе «Крыльев Советов» были приняты на декабрьской встрече Федорищева и Андреева, но никакой утечки информации стороны не допускают. Ну, а Яковлеву будет отведена неблагодарная роль реализации всего перечисленного и пока нераскрытого.
Автор: Борис Ходоровский