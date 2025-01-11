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Быстров о словах Федорищева про коррупцию в судействе: «Не назвал фамилии, оклеветал многих людей. Это лишь нанесло ущерб нашему футболу без всякой пользы»

Ранее губернатор Самарской области заявил, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» клубов Мир РПЛ.
Источник: Спортс"

«Федорищев не назвал ни фамилии, ни чего-то другого — все тихо и молча прошло! Это лишь нанесло ущерб нашему футболу без всякой пользы. Если бы посадили людей, были названы фамилии и все было доказано, то это одно дело. А так он оклеветал многих людей», — сказал экс-игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России Быстров. Самарский губернатор против российского футбола. Только главное — коротко.

Крылья Советов
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