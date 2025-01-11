Бывший тренер «Спартака» Абаскаль признался, что хочет вернуться в Россию

РИМ, 11 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Испанский тренер Гильермо Абаскаль, тренировавший московский клуб «Спартак» с 2022-го по 2024 год, рассказал, что доволен работой в Москве и хотел бы вернуться в РФ.
«Как в Москве, я нигде так хорошо не работал, так комфортно я нигде себя не чувствовал, в том числе с профессиональной точки зрения», — рассказал он корреспонденту ТАСС. Специалист напомнил, что ему довелось работать в пяти странах, помимо родной Испании, в Италии, Швейцарии, Греции и России. «Я бы хотел вернуться, возможно, это получится», — сказал тренер.
С Россией его много связывает: здесь он женился на своей избраннице-соотечественнице, в Москве у него родился первенец, названный русским именем Николай.
Испанский специалист указал на высокий уровень мастерства российских спортсменов, но также поделился, что столкнулся со сложностями в приобретении для команды западных игроков из-за давления на них.
Абаскаль начинал карьеру в 2000-х годах как нападающий, выступал за молодежные команды «Барселоны» и «Севильи». С 2012 года он перешел на тренерскую работу. Абаскаль тренировал «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024 года. Команда под его руководством стала бронзовым призером чемпионата России-2022/23. Последним местом работы Абаскаля была испанская «Гранада», откуда он был уволен 21 сентября 2024 года.