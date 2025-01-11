Бывший тренер «Спартака» Абаскаль признался, что хочет вернуться в Россию

«Как в Москве, я нигде так хорошо не работал, так комфортно я нигде себя не чувствовал, в том числе с профессиональной точки зрения», — рассказал он корреспонденту ТАСС. Специалист напомнил, что ему довелось работать в пяти странах, помимо родной Испании, в Италии, Швейцарии, Греции и России. «Я бы хотел вернуться, возможно, это получится», — сказал тренер.