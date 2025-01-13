С «Крыльев Советов» требуют почти 900 миллионов рублей долга. Есть риск банкротства клуба

«Правительство дает 2 миллиарда рублей в год на уставные цели через странный фонд с неправильным целеполаганием бюджетным, а клуб этот долг не гасит. Стратегическое партнерство с “Ростехом” было разным, наверняка была и финансовая помощь, но это не было спонсорством», — говорил губернатор в эфире программы «Очная ставка».