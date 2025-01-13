Тимур Гурцкая рассказал, кто управляет трансферами в «Спартаке»

— Это же не спортивный директор. Кахигао будет делать сделки, которые его попросят сделать те, кто за ним стоит. И судя по тому, что первая его обсуждаемая сделка — это Солари… А почему Солари? Потому что Солари Ultimate вела для «Краснодара» прошлой зимой — и за € 15 млн не смогли его купить.