В совете директоров «Крыльев Советов» обсудили иск на 897 млн рублей

Входящая в госкорпорацию «Ростех» компания «РТ-капитал» направила в суд иск к «Крыльям Советов» с требованием вернуть долг, размер которого составляет 897 млн рублей. В компании объяснили решение тем, что клуб с 2016 года не выполняет обязательства по погашению долга, взятого для финансовой поддержки. Соответствующий иск направлен в Арбитражный суд города Москвы, следует из картотеки арбитражных дел.