В совете директоров «Крыльев Советов» обсудили иск на 897 млн рублей

САМАРА, 16 января. /ТАСС/. Совет директоров самарских «Крыльев Советов» обсудил исковое заявление компании «РТ-капитал» к футбольному клубу, в «Крыльях Советов» уверены, что оно не скажется на работе клуба и игре в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом ТАСС заявил вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев, избранный на пост председателя совета директоров клуба в четверг.
«Обсудили сегодня с коллегами исковое заявление “РТ-капитал” — несмотря на значительную сумму, работа продолжается, предъявленные претензии не скажутся на работе клуба и игре “Крыльев Советов” в РПЛ», — сказал Яковлев.
Входящая в госкорпорацию «Ростех» компания «РТ-капитал» направила в суд иск к «Крыльям Советов» с требованием вернуть долг, размер которого составляет 897 млн рублей. В компании объяснили решение тем, что клуб с 2016 года не выполняет обязательства по погашению долга, взятого для финансовой поддержки. Соответствующий иск направлен в Арбитражный суд города Москвы, следует из картотеки арбитражных дел.
Ранее о наличии долга у «Крыльев Советов» в размере 1 млрд рублей сообщал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он отмечал, что долг не выплачивается в течение 10 лет.