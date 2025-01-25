Жирков назвал футбольную столицу России: «В Москве может быть хоть 20 клубов — без разницы»

«Какая команда выигрывает чемпионства, в том городе и футбольная столица. Сколько лет “Зенит” выигрывает титулы, так что столица там.



В Москве больше клубов? В Москве может быть хоть 20 клубов, а в Питере еще сколько-то — это без разницы. Кто-то, может, и считает, что, где больше клубов, там и футбольная столица. Но мое мнение другое: какой клуб выигрывает чемпионства, в том городе и столица», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.