Все инсайды о саге Бителло — что вообще произошло?

Источники Спортса говорят, что проблемы с Бителло не шокировали «Динамо», но никто не предполагал, что они зайдут так далеко. «Это проблемы маленького агента. У Майкла Портелы нет очень больших клиентов, Бителло — его главный актив. Как показывает практика, геморроя с маленькими агентами гораздо больше, потому что они думают даже не о завтрашнем, а только о сегодняшнем дне. Если же у тебя, условно, двадцать клиентов, а с десятью из них проблемы возникают систематически, с тобой захотят работать только в крайнем случае. В случае Портелы это игра на все деньги», — говорит один из собеседников.