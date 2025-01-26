Все инсайды о саге Бителло — что вообще произошло?

Несвоевременный приезд Бителло на сбор «Динамо» в Катаре — один из главных сюжетов российской зимы. Лидер РПЛ по количеству голевых передач (8 в этом сезоне, столько же у Вендела) сначала отказался возвращаться в клуб к старту подготовки ко второй части чемпионата, требуя повышения зарплаты или продажи в «Ботафого», и пропустил две недели. Только сегодня 25-летний бразилец прибыл в расположение «Динамо».
Александр Дорский рассказывает историю Бителло в «Динамо», в том числе детали скандала.
Бителло заметили во второй лиге Бразилии. Его хотел «Фейеноорд», но «Динамо» дождалось подходящего момента для трансфера
Бителло перешел в «Динамо» в начале сентября 2023-го, а впервые скауты клуба обратили на него внимание годом ранее, когда «Гремио» играл еще во Второй лиге Бразилии. Собеседник Спортса рассказывал, что Бителло по потенциальному влиянию на игру сравнивали с Себастьяном Шиманьским при Сандро Шварце: «Оба вовлечены в игру, оба активны без мяча. Если Бителло доводит мяч до штрафной и видит, что впереди нет перспективных вариантов, не пытается сделать что-то экстраординарное, а отдает назад, успокаивая ритм, давая отдышаться партнерам. Главная функция Бителло — создание баланса».
«Динамо» задумывалось о покупке Бителло в январе 2023-го, но тогда схожую роль в команде играл Арсен Захарян. Клуб посчитал наличие двух таких игроков перебором и пришел за Бителло, когда стало ясно, что Захарян близок к переходу в «Реал Сосьедад». На тот момент «Гремио» уже громко выступал в Серии А: к переходу Бителло команда шла на третьем месте, отставая от второго всего на очко.
Уже в апреле 2023-го на матчи «Гремио» прилетели скауты «Арсенала» и «Монако», но бразильцы запросили за Бителло 15 миллионов евро. После открытия летнего трансферного окна у «Гремио» оказался только один реальный вариант — «Фейеноорд», предлагавший 8,5 млн. Как говорят источники Спортса, «Динамо» считало, что за эти деньги «Гремио» Бителло не продаст, но не устраивало аукцион, понимая, что при повышении цены игрок выбрал бы «Фейеноорд» и выступления в Лиге чемпионов. Без конкурентов «Фейеноорд» так и не увеличил предложение — и под закрытие окна «Динамо» забрало Бителло за 10 млн. Наши собеседники уверены: пока европейское трансферное окно было открыто, переезд Бителло в Россию был малореален.
По информации Спортса, стартовая зарплата Бителло в «Динамо» — 1,25 миллиона евро в год. Это как минимум в два раза больше, чем Бителло получал в «Гремио», и существенно больше, чем ему был готов платить «Фейеноорд». При этом в контракте с «Динамо» предусмотрена опция повышения зарплаты за определенные спортивные достижения.
Бителло называют нетипичным бразильцем, который лучше всего играет в центре поля. Спад весной, когда «Динамо» рвалось к золоту, связывают с физикой
В «Динамо» приятно удивились моментальной интеграции Бителло в состав — например, он забил уже во втором матче в ворота «Краснодара» в Кубке. За пределами поля все тоже было в порядке: Бителло много общался с Фабианом Бальбуэной, Хорхе Карраскалем и Луисом Чавесом, последние месяцы — с Артуром Гомесом. «Постоянно подкалывали друг друга с Тюкавиным. Костя даже называл Бителло китайским Неймаром», — рассказывают Спортсу.
До конца первой части сезона-2023/24 бразилец забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу, но его продвинутая статистика была гораздо лучше. По ожидаемым ассистам Бителло был вторым игроком лиги после перехода (уступал только Венделу), по передачам под удар, в том числе игры, вообще лучшим.
Одной из причин классной игры Бителло сразу после приезда в Россию наши собеседники называют его непохожесть на типичного бразильца. «Никаких танцев и пьянок — только спорт. Бителло — в меру позитивный парень, но не карнавальный. Никогда не опаздывал, был со всеми вежлив. Хорошо говорит на английском и испанском», — говорит один из источников Спортса. Другой рассказывает о дисциплине на поле: «У Бителло всегда порядок с мотивацией, а постоянная игра с желанием — не очень частое явление для латиноамериканцев в РПЛ».
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка использовал Бителло и на левом фланге атаки, и на правом (реже всего), и в середине поля. Роль в центре менялась в зависимости от тактики на матч: Бителло мог исполнять и десятку, и левую восьмерку.
Два собеседника, близкие к «Динамо», сходятся, что лучше всего Бителло играет в центре поля. «У Бителло нет навыков для постоянной игры один в один с дальнейшим обострением. Он неплохо играл на фланге, даже забивал, играя левого вингера, но ключевое качество Бителло, которое использовало “Динамо”. — игра под давлением», — говорит один из них. В этом смысле Бителло сравнивают с Лукасом Верой, игравшим у Лички в «Оренбурге»: «Если они получают мяч в развитии атаки, почти наверняка и выйдут из-под прессинга, и создадут остроту у чужих ворот».
На старте карьеры в «Динамо» у Бителло спрашивали о любимой зоне на поле: «Все-таки больше всего нравится действовать в центре, иногда сваливаясь на фланги». Источник Спортса говорит, что в том числе из-за этого Бителло нормально реагировал на выходы на левом фланге: «В системе Лички вингеры часто играют очень узко. Поэтому, даже если Бителло номинально выходил слева, он все равно получал много мячей в любимой зоне».
Весной 2024-го «Динамо» внезапно прорывалось к чемпионству, но Бителло был далек от лучшей формы. В конце апреля бразилец даже не попал в старт на ключевой матч с «Зенитом» (1:0). «Бывают ситуации, когда от игрока ждешь лучшего выступления. Бителло провел очень много игр, и я почувствовал у него определенную усталость», — говорил Личка.
Собеседники Спортса связывают спад Бителло именно с физикой, но один из них говорит и об общем регрессе «Динамо» после мартовской паузы на матчи сборных: «Тогда проиграли “Ростову” (1:4), “Спартаку” (1:2), пускай и из-за вратарских ошибок, и “Уралу” (1:2). Слишком много игроков “Динамо” уезжают в сборные, это не может не сказываться».
В решающем матче с «Краснодаром» (0:1) Бителло вышел только на 54-й минуте вместо Карраскаля — сразу после гола Джона Кордобы. За 35 минут Бителло нанес 2 удара и отдал 2 передачи под удар, но перевернуть игру не получилось — «Динамо» уступило не только в матче, но и в чемпионской гонке, завоевав лишь бронзу.
Несмотря на скомканную весну, в «Динамо» не сомневались в Бителло, по-прежнему считая его одним из ключевых игроков. В первой части этого сезона бразилец полностью оправдывал ожидания.
Впервые агент Бителло заговорил о пересмотре контракта уже через полгода после трансфера. Этой зимой игрок не общался с «Динамо», но все изменило письмо о возможных санкциях
13 января игроки «Динамо» вышли из отпуска и прошли медосмотр в Москве. На него вовремя не приехали: Бителло, правый защитник Эли Даса и центральный полузащитник Луис Чавес. Ситуацию объяснил врач «Динамо» Александр Родионов: «Бителло и Даса в связи с логистикой приедут сегодня позже. Чавеса не будет в России из‑за рождения ребенка. Он присоединится к нам на сборе в Катаре и пройдет тесты там». В итоге Даса приехал на медосмотр в тот же день, а Чавес вернулся в команду на сборе 22 января.
В день медосмотра «Динамо» бразильское Globo сообщило, что Бителло остается в Бразилии и ведет переговоры с «Ботафого». Также, по информации медиа, к тому моменту «Динамо» уже отклонило два предложения «Ботафого» — на 10 и 13 млн евро.
Источники Спортса говорят, что проблемы с Бителло не шокировали «Динамо», но никто не предполагал, что они зайдут так далеко. «Это проблемы маленького агента. У Майкла Портелы нет очень больших клиентов, Бителло — его главный актив. Как показывает практика, геморроя с маленькими агентами гораздо больше, потому что они думают даже не о завтрашнем, а только о сегодняшнем дне. Если же у тебя, условно, двадцать клиентов, а с десятью из них проблемы возникают систематически, с тобой захотят работать только в крайнем случае. В случае Портелы это игра на все деньги», — говорит один из собеседников.
Первый заход Портелы на «Динамо» состоялся еще в январе 2024-го, спустя всего четыре месяца после трансфера. Уже тогда агент предлагал «Динамо» подумать либо над повышением зарплаты Бителло, либо над продажей в Саудовскую Аравию, вскользь говоря и об интересе от «Фламенго». Летом 2024-го агент снова просил «Динамо» о пересмотре условий. В конце первой части этого сезона Портела рассказывал, что Бителло готов выкупить «Палмейрас». Ни «Фламенго», ни «Палмейрас» не выходили на «Динамо».
В начале декабря 2024-го Globo сообщило, что Бителло хочет покинуть «Динамо» из-за продолжения конфликта России и Украины. Тогда же журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев написал, что непременного желания уехать из России у Бителло нет, но его агент попросил «Динамо» о повышении зарплаты, чтобы «немного приблизиться» к условиям бразильцев из «Зенита» (очевидно, в первую очередь имелись в виду Вендел и Клаудиньо).
Два собеседника Спортса считают, что звонок Бителло Венделу и Клаудиньо (или же разговор между их агентами) — вполне реальная история. В октябре 2023-го Бителло рассказывал, что перед переходом в «Динамо» консультировался с бразильцами из РПЛ: «Я посмотрел несколько игр чемпионата, поговорил с парнями из “Зенита” и ЦСКА. Они мне рассказали, что здесь хорошая лига и все спокойно».
Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подтверждал информацию о запросе стороны Бителло на повышение зарплаты: «Такие разговоры были. Бителло — игрок нашего клуба, у него контракт, который будет длиться до 2028 года. Мы находимся в спокойной ситуации». Бителло тоже не бросался громкими словами: «Я не обращаю внимания на то, что говорят в медиа. Полностью сконцентрирован на игре, мой контракт до 2028-го. Все мысли о “Динамо”, предложений [от других клубов] не было».
По информации Спортса, еще в декабре руководство «Динамо» заявило стороне Бителло, что готово к переговорам по новому контракту на зимних сборах. На тот момент Бителло не входил даже в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков «Динамо». Источники, близкие к агентскому рынку, сходятся во мнении, что больше Бителло точно получали Фабиан Бальбуэна, Константин Тюкавин, Луис Чавес, Хорхе Карраскаль, Диего Лаксальт, а также «скорее всего, Муми Нгамале и Даниил Фомин после переподписания контрактов». «Динамо» было готово сделать Бителло одним из трех самых богатых игроков команды.
В середине января, когда Бителло уже не приехал на сбор в Катаре, «Динамо» все равно было готово на новый контракт, но Портела хотел, чтобы соглашение подписали, пока Бителло находился в Бразилии. Это категорически не устраивало «Динамо».
В эфире «Итогов» Тимур Гурцкая рассуждал о другом важном вопросе сделки: «Клуб не понимал, с какого ### он опять должен платить нечеловеческие агентские». Эту позицию разделяет еще один наш собеседник: «Логику “Динамо” абсолютно понимаю. Понятно, за что можно и даже нужно поднять зарплату Бителло. Агент и так увеличит доход за счет увеличения зарплаты клиента. За что еще платить? За то, что агент заставит Бителло исполнять подписанный контракт?».
К концу января «Динамо» не изменило позицию: клуб почти наверняка не согласится выплатить агентские, даже если будет подписан новый контракт. Клуб опасается, что в случае хотя бы минимальных уступок по этому вопросу вслед за агентом Бителло придут представители и других футболистов, которые будут шантажировать «Динамо» по похожей схеме.
Большинство собеседников Спортса удивлены доверием Бителло к Портеле. На старте переговоров «Динамо» и «Гремио» в 2023-м у игрока был другой представитель — то есть Портела, например, не вытаскивал футболиста из бедности.
Версия Globo, по которой Бителло якобы хотел уйти из «Динамо» из-за затянувшегося конфликта России и Украины, кажется несостоятельной. По информации Спортса, сразу после неприезда Бителло на медосмотр Портела направил в «Динамо» письмо, где фактически повторил версию Globo. При этом Бителло никогда не жаловался на условия жизни в Москве, а уже после письма Портела продолжил настаивать на перезаключении договора. «Получается, за одну сумму изоляция и отсутствие еврокубков — так себе история, а за другую — вполне нормальная? Это все отговорки для медиа, чтобы хоть как-то оправдать непрофессиональное поведение. Речь идет только о деньгах», — заключает собеседник Спортса.
За пропуск медосмотра и тренировок Бителло оштрафован: судя по всему, он не получит всю январскую зарплату. Кроме того, «Динамо» полностью прекратило общение с Портелой.
23 января «Динамо» разослало в клубы бразильской Серии А, бразильскую федерацию футбола и ФИФА письмо, где указало, что не зажигало зеленый свет на переговоры с Бителло и его агентом. И добавило, что общение с игроком может быть воспринято как нарушение правил ФИФА и склонение футболиста к разрыву контракта.
По данным Спортса, письмо сильно удивило Портелу и заставило сильнее нервничать Бителло. Один из наших собеседников называет публикацию письма «акцией устрашения с юридическим фундаментом». «Кто-то, может, на бразильском рынке и не будет вдаваться в детали, подумает: “Ну, русских пытаются развести”. Но таких людей — минимум, остальные воспринимают эту ситуацию как полнейший непрофессионализм со стороны агента. Уверен, для Портелы такая огласка — большой удар», — говорит источник из агентского бизнеса.
Сразу после публикации письма Бителло написал тренерам «Динамо» с вопросом: «Когда я могу вернуться?» После этого клуб возобновил общение с Портелой.
План «Динамо» на случай ухода Бителло: сменщики — из структуры клуба, иностранный крайний защитник
По информации Спортса, в команде достаточно спокойно отнеслись к ситуации с Бителло. «Все понимают, что он важный игрок, но никакой паники нет. Задавались обычные вопросы: “Он приедет? Если да, когда? Если нет, кого купят на его место?” — объясняет наш собеседник.
18 января Константин Алексеев рассказал, что «Динамо» не будет подписывать игрока на замену Бителло. Это соответствует данным Спортса: клуб определил, что на позиции восьмерки-десятки смогут сыграть Карраскаль, Виктор Окишор и Лука Гагнидзе. Один из наших собеседников даже назвал Окишора алмазом, о котором все будут говорить через два года. «Возможный уход Бителло точно не катастрофа. Если Карраскаль настроил бы все внутри себя, все было бы нормально. Проблем с дисциплиной за пределами поля у него вообще нет», — считает другой источник.
Почти одновременно с Алексеевым турецкий Fotomac сообщил об интересе «Трабзонспора» к Карраскалю. О возможной сделке на российском рынке говорили со второй недели января, но источник Спортса опровергает возможность трансфера: «С турецкими клубами очень тяжело вести переговоры. Они поинтересовались у “Динамо”, могут ли они продать Карраскаля. Клуб спросил: “Сколько дадите?” “Трабзон” в ответ: “А сколько хотите?” Очевидно, “Динамо” хочет много. То есть это и переговорами сложно назвать. К тому же Карраскаль кайфует от Москвы, его русская девушка беременна».
Сейчас в заявке «Динамо» 13 недоморощенных игроков (проще — иностранцев). Это максимум по текущему лимиту на легионеров.
В случае ухода Бителло «Динамо», скорее всего, пошло бы за иностранным правым защитником. Клуб был не против ухода Дасы (даже бесплатного) уже этой зимой, но к концу января Эли так и не нашел подходящих вариантов. Вероятно, Даса останется в «Динамо» до лета, но основным правым защитником в случае ухода Бителло был бы не он — и даже не Александр Кутицкий, который появлялся на краю в конце первой части сезона.
Также в «Динамо» задумывались об усилении середины поля, но наши источники не очень высоко оценивали вероятность трансферов Ивана Облякова из ЦСКА и Данилы Глебова из «Ростова». Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян подтверждал, что летом 2024-го «Динамо» интересовалось Обляковым, но назвал эти контакты неофициальными. По данным Спортса, этой зимой пока не было и их.
Почему «Ботафого» не подписал Бителло?
17 января инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Ботафого» близок к подписанию Бителло за 18 млн евро и бонусы. Тогда же Константин Алексеев утверждал, что «Динамо» хочет 20 млн и бонусы. По информации Спортса, данные Алексеева больше соответствовали действительности. «Динамо» хотело удвоиться: покупали за 10, продали минимум за 20. В таком случае никто не назвал бы продажу Бителло неуспешной", — говорит источник.
Ключевое разногласие между «Ботафого» и «Динамо» — количество траншей и их сроки. Изначально «Ботафого» предлагал 10 млн, разбитые на десять траншей. Говорят, в ответ на это внутри «Динамо» шутили: «Давайте разобьем на сто и получим все за Бителло через сто лет». Финальное предложение бразильцев — 18 млн евро (и два в качестве бонусов, в сумме и дотягивали бы до 20 млн, которые хотело «Динамо») несколькими траншами в течение четырех лет. При этом первый транш составил бы всего 2 млн евро. «Динамо» хотело сразу получить не менее 50%, а остальное разбить на минимальное количество траншей, в идеале вообще обойтись двумя.
Один из источников Спортса убежден, что сделка «Ботафого» и «Динамо» была изначально обречена, потому что бразильцы многие трансферы проворачивают в несколько не очень больших траншей. «Видимо, “Ботафого” так сильно поверил Портеле, который заявил, что Бителло можно забрать практически бесплатно. “Ботафого” шел в магазин за пельменями, а на деле мог позволить себе только жвачку на кассе», — говорит он.
Предложений от других бразильских клубов в «Динамо» не поступало.
Все, Бителло остается в «Динамо»?
Сбор «Динамо» в Катаре заканчивается уже в понедельник, 27 января, но клуб посчитал, что Бителло все равно должен прилететь в Доху. Главная причина — разговор Бителло с Марцелом Личкой и руководством клуба, где будут выяснены планы и настроения игрока. У двух собеседников Спортса нет уверенности, что Бителло доиграет сезон в «Динамо» — они считают, что все зависит от ближайших дней и поведения бразильца. Третий источник убежден: у Бителло и Портело не осталось вариантов, они могут только успокоиться и еще как минимум полгода провести в России.
В четверг, 30 января, в Абу-Даби стартует Winline Зимний Кубок РПЛ, в котором в том числе участвует «Динамо». Первый матч команда Лички проведет 4 февраля — против «Краснодара».
Сыграет ли там Бителло?
Александр Дорский