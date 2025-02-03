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«Ахмат» обыграл «Арсенал», добившись третьей победы на сборах

«Ахмат» и тульский «Арсенал» провели товарищеский матч в рамках подготовки ко второй части сезона. Встреча состоялась в Турции и завершилась со счетом 3:1.

Источник: РИА "Новости"

В составе «Ахмата» по голу забили Мауро Луна Диале, Надер Гандри и Владислав Камилов. У гостей отличился Ишхан Гелоян. Для грозненцев это третья победа на сборах.

Ранее «Ахмат» обыграл «Войводину» (1:0) и «Септември» (3:0).

Ахмат
Арсенал