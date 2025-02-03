«Ахмат» обыграл «Арсенал», добившись третьей победы на сборах

В составе «Ахмата» по голу забили Мауро Луна Диале, Надер Гандри и Владислав Камилов. У гостей отличился Ишхан Гелоян. Для грозненцев это третья победа на сборах.
Ранее «Ахмат» обыграл «Войводину» (1:0) и «Септември» (3:0).
«Ахмат» и тульский «Арсенал» провели товарищеский матч в рамках подготовки ко второй части сезона. Встреча состоялась в Турции и завершилась со счетом 3:1.
В составе «Ахмата» по голу забили Мауро Луна Диале, Надер Гандри и Владислав Камилов. У гостей отличился Ишхан Гелоян. Для грозненцев это третья победа на сборах.
Ранее «Ахмат» обыграл «Войводину» (1:0) и «Септември» (3:0).