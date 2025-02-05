Александр Медведев сообщил, что «Зенит» не вел переговоры о возвращении Малкома

Малкому 27 лет, он перешел в российский клуб из «Барселоны» летом 2019 года. В составе команды игрок провел 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 24 голевые передачи. В августе 2023 года бразилец перешел в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. В феврале 2023 года Малком получил российское гражданство. Ранее футболист также выступал за бразильский «Коринтианс» и французский «Бордо», откуда перешел в «Барселону», став вместе с ней чемпионом Испании в сезоне-2018/19.