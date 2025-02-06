«Зенит» получил первый платеж за футболиста Изидора от «Сандерленда»

1 февраля пресс-служба «Зенита» сообщила о полноценном переходе Изидора в английский «Сандерленд». В текущем сезоне нападающий выступал за «Сандерленд» на правах аренды, которая была рассчитана до конца июня этого года. Всего за клуб он провел 27 матчей, в которых забил 10 мячей.