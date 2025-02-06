«Зенит» получил первый платеж за футболиста Изидора от «Сандерленда»

АБУ-ДАБИ, 6 февраля. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» получил первую часть платежа за французского нападающего Вильсона Изидора. Об этом ТАСС сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
1 февраля пресс-служба «Зенита» сообщила о полноценном переходе Изидора в английский «Сандерленд». В текущем сезоне нападающий выступал за «Сандерленд» на правах аренды, которая была рассчитана до конца июня этого года. Всего за клуб он провел 27 матчей, в которых забил 10 мячей.
«Получил ли “Зенит” деньги за Изидора? Только картошку покупают сразу. Есть график платежей, который исполняется. Первый платеж получен», — сказал Медведев.
Изидору 24 года, сине-бело-голубые выкупили его контракт у московского «Локомотива» перед началом текущего сезона. В сезоне-2023/24 нападающий провел за «Зенит» 27 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. В нынешнем сезоне француз дважды отличился в 5 играх за петербургскую команду. Ранее он выступал за команды «Монако», «Бастия-Борго» и «Стад Лаваль».
«Сандерленд» идет на четвертом месте в турнирной таблице Чемпионшипа — второго по силе дивизиона в английском футболе. Команда набрала 58 очков после 30 матчей.