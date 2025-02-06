«Зенит» объявит программу празднования столетия футбольного клуба после окончания сборов

АБУ-ДАБИ, 6 февраля. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявит программу празднования столетия клуба по окончании зимних сборов. Об этом ТАСС сообщил председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев.
Официальной датой рождения футбольного клуба «Зенит» принято считать 25 мая 1925 года.
«Сейчас закончатся сборы, объявим о программе празднования столетия “Зенита”. Будут выставки, книги, фильмы, матчи легенд, будет много интересного», — сказал Медведев.
«Зенит» проводит вторую часть сборов в Абу-Даби, где принимает участие в Winline — Зимнем кубке Российской премьер-лиги (РПЛ). 4 февраля петербуржцы в серии пенальти обыграли московский ЦСКА, 7 февраля команда проведет игру с «Ростовом».