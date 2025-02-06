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Российская премьер-лига завершает работу по предложениям по улучшению судейства

Ранее исполком РФС поручил администрациям организации и РПЛ продолжить совместную работу по совершенствованию судейства.

Источник: ТАСС

АБУ-ДАБИ, 6 февраля. /ТАСС/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) завершает работу по подготовке предложений по улучшению качества судейства. Об этом журналистам сообщил президент РПЛ Александр Алаев.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) поручил администрациям организации и РПЛ продолжить совместную работу по совершенствованию судейства. До этого некоторые руководители клубов РПЛ критиковали работу экспертно-судейской комиссии при президенте РФС и выражали несогласие с оценками органа.

«Мы в полном контакте с президентом РФС Александром Дюковым, генсеком РФС Максимом Митрофановым и главой судейского комитета Павлом Каманцевым, — сказал Алаев. — Те предложения вызвали напряжение, но мы спокойно обсудили, завершаем работу, которую поручил исполком, у нас общий взгляд на проблематику, понимаем, куда двигаться. Ошибки останутся, но в целом ситуацию срегулировали, придем к общему пониманию».

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