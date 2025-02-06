Российская премьер-лига завершает работу по предложениям по улучшению судейства

«Мы в полном контакте с президентом РФС Александром Дюковым, генсеком РФС Максимом Митрофановым и главой судейского комитета Павлом Каманцевым, — сказал Алаев. — Те предложения вызвали напряжение, но мы спокойно обсудили, завершаем работу, которую поручил исполком, у нас общий взгляд на проблематику, понимаем, куда двигаться. Ошибки останутся, но в целом ситуацию срегулировали, придем к общему пониманию».