Российская премьер-лига завершает работу по предложениям по улучшению судейства

АБУ-ДАБИ, 6 февраля. /ТАСС/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) завершает работу по подготовке предложений по улучшению качества судейства. Об этом журналистам сообщил президент РПЛ Александр Алаев.
Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) поручил администрациям организации и РПЛ продолжить совместную работу по совершенствованию судейства. До этого некоторые руководители клубов РПЛ критиковали работу экспертно-судейской комиссии при президенте РФС и выражали несогласие с оценками органа.
«Мы в полном контакте с президентом РФС Александром Дюковым, генсеком РФС Максимом Митрофановым и главой судейского комитета Павлом Каманцевым, — сказал Алаев. — Те предложения вызвали напряжение, но мы спокойно обсудили, завершаем работу, которую поручил исполком, у нас общий взгляд на проблематику, понимаем, куда двигаться. Ошибки останутся, но в целом ситуацию срегулировали, придем к общему пониманию».