Андрей Мостовой объяснил, почему уход Клаудиньо не ослабит «Зенит»

«Я думаю, что все нормально будет, — ответил Мостовой на вопрос ослабит ли “Зенит” уход Клаудиньо. — Потому что Клаудиньо в последний год был не прям супер, немного не тот уровень был. Поэтому я думаю, что сейчас его просто заменят на позиции, например Максим Глушенков, он как раз сейчас играет на этой позиции».