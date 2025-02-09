Андрей Мостовой объяснил, почему уход Клаудиньо не ослабит «Зенит»

АБУ-ДАБИ, 9 февраля. /ТАСС/. Уход бразильского полузащитника Клаудиньо не ослабит петербургский «Зенит», потому что он не показывал хороший уровень игры в последний год. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.
22 января Клаудиньо перешел из «Зенита» в катарский клуб «Аль-Садд».
«Я думаю, что все нормально будет, — ответил Мостовой на вопрос ослабит ли “Зенит” уход Клаудиньо. — Потому что Клаудиньо в последний год был не прям супер, немного не тот уровень был. Поэтому я думаю, что сейчас его просто заменят на позиции, например Максим Глушенков, он как раз сейчас играет на этой позиции».
Клаудиньо 27 лет. Он выступал за «Зенит» с лета 2021 года, проведя за команду 104 игры в различных турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 26 голевыми передачами. Вместе с клубом футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также один раз стал победителем кубка страны. По итогам сезона-2021/22 бразильского хавбека признали лучшим футболистом Российской премьер-лиги. В феврале 2023 года президент России Владимир Путин предоставил Клаудиньо российское гражданство.