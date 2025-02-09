Эракович уверен, что «Зенит» выиграет РПЛ в этом сезоне

Также Эракович рассказал о проходящих сборах. «Работа на сборах проходит как всегда нормально, мы готовимся к сезону. Сборы довольно тяжелые, особенно отмечу жару, очень жарко было в матче с “Ростовом”, но это нормально для Абу-Даби», — отметил футболист.