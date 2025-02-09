Эракович уверен, что «Зенит» выиграет РПЛ в этом сезоне

АБУ-ДАБИ, 9 февраля. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» сумеет стать победителем Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) в этом сезоне, потому что это лучшая команда страны. Такое мнение ТАСС высказал сербский защитник сине-бело-голубых Страхиня Эракович.
Лидерами турнирной таблицы РПЛ являются «Зенит» и «Краснодар», на счету которых по 39 очков. Петербургский клуб уступает сопернику по дополнительным показателям и поэтому занимает второе место.
«Мы будем чемпионами РПЛ в конце сезона, у меня есть в этом уверенность, — сказал Эракович. — У нас есть все, чтобы выиграть чемпионат. “Зенит” — лучшая команда России, мы должны становиться чемпионами каждый год».
Также Эракович рассказал о проходящих сборах. «Работа на сборах проходит как всегда нормально, мы готовимся к сезону. Сборы довольно тяжелые, особенно отмечу жару, очень жарко было в матче с “Ростовом”, но это нормально для Абу-Даби», — отметил футболист.
Защитник считает, что уход бразильского полузащитника Клаудиньо не ослабит «Зенит». «Уход Клаудиньо — это нормально, желаю ему удачи, трансферы всегда будут. Пришел Луис Энрике. Я думаю, что это не ослабит “Зенит”, но посмотрим все в конце сезона», — заявил серб.
«Мы в отличных отношениях с Александром Соболевым, все в порядке. Я думаю, что он сможет забить много голов, но опять-таки все посмотрим в конце сезона. Соболев — отличный человек и игрок, у него уровень игры тоже хороший», — заключил Эракович.