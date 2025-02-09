Сербский футболист «Зенита» Эракович рассказал, что уже спокойно говорит на русском языке

АБУ-ДАБИ, 9 февраля. /ТАСС/. Сербский защитник петербургского «Зенита» Страхиня Эракович выучил русский язык. Об этом футболист рассказал ТАСС.
Эракович выступает за «Зенит» с июля 2023 года.
«Я уже знаю русский пять-шесть месяцев, но есть большая трудность поговорить с журналистами, сейчас я первый раз с вами общаюсь на нем, — сказал Эракович на русском языке. — Я учил русский язык в Сербии, но я забыл очень много слов, ведь прошло несколько лет. Сейчас я учил язык каждый день, мне все помогают в изучении, от тренерского штаба до игроков, поэтому сейчас легче. Мне в России все нравится, Петербург — второй лучший город для меня после Белграда».
«Много игроков из Сербии играют в Российской премьер-лиге, они все являются для меня друзьями, с каждым я в отличных отношениях. Я хочу пожелать им всем удачи, но вместе с тем хочу быть первым в таблице в конце сезона», — добавил Эракович.