Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футболист «Зенита» Эракович назвал Угальде и Кордобу самыми сложными соперниками в РПЛ

Защитник отметил, что в РПЛ много хороших атакующих футболистов.

Источник: РИА "Новости"

АБУ-ДАБИ, 9 февраля. /ТАСС/. Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде и форвард «Краснодара» Джон Кордоба являются самыми сложными соперниками для сербского защитника петербургского «Зенита» Страхини Эраковича. Об этом Эракович рассказал ТАСС.

Эракович выступает за «Зенит» с июля 2023 года.

«В РПЛ много хороших атакующих футболистов. Среди тех, против кого было сложнее играть, отмечу Манфреда Угальде, он сейчас выступает хорошо. Также выделю Джона Кордобу. Против них было очень сложно играть», — сказал Эракович.

Зенит
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь