Футболист «Зенита» Эракович назвал Угальде и Кордобу самыми сложными соперниками в РПЛ

АБУ-ДАБИ, 9 февраля. /ТАСС/. Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде и форвард «Краснодара» Джон Кордоба являются самыми сложными соперниками для сербского защитника петербургского «Зенита» Страхини Эраковича. Об этом Эракович рассказал ТАСС.
Эракович выступает за «Зенит» с июля 2023 года.
«В РПЛ много хороших атакующих футболистов. Среди тех, против кого было сложнее играть, отмечу Манфреда Угальде, он сейчас выступает хорошо. Также выделю Джона Кордобу. Против них было очень сложно играть», — сказал Эракович.