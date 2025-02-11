«Отбирает мяч, как собака!» Капленко назвал лучшего «опорника» в РПЛ

«Сильнейший опорник в РПЛ? Саня Черников из “Краснодара”. Он красавец! Когда мы ещё играли вместе, он мне уже нравился. У него есть качественный пас вперёд, он хорошо видит поле, мяч отбирает, как собака, в подкаты стелется. Его игра мне нравится», — приводит слова Капленко «РБ Спорт».