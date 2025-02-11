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Футболист «Химок»: хочется попасть в АПЛ, поиграть у Гвардиолы — вообще топ

Полузащитник «Химок» Кирилл Капленко рассказал о желании поиграть в чемпионате Англии.

Источник: Чемпионат.com

Он выделил «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы как предел мечтаний. Капленко считает, что АПЛ — лучшая европейская лига. Он подчеркнул, что в английском чемпионате все матчи непредсказуемы, аутсайдеры часто обыгрывают фаворитов.

«Хотелось бы попасть в АПЛ. Мне очень нравится. На мой взгляд, самый лучший чемпионат. Там все команды — сильные, за всеми интересно наблюдать. Невозможно предугадать исход матчей. Какой-нибудь “Брентфорд” может обойти “Челси”.

Поиграть у Гвардиолы — вообще топ. «Манчестер Сити» показывает лучший футбол, я его обожаю, это моя игра«, — приводит слова Капленко “РБ Спорт”.

Химки
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