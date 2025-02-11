Футболист «Химок»: хочется попасть в АПЛ, поиграть у Гвардиолы — вообще топ

«Хотелось бы попасть в АПЛ. Мне очень нравится. На мой взгляд, самый лучший чемпионат. Там все команды — сильные, за всеми интересно наблюдать. Невозможно предугадать исход матчей. Какой-нибудь “Брентфорд” может обойти “Челси”.