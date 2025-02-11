Пьянич — «десятка», прогресс Койта и проблемы Аббоса с Круговым. Весной мы не узнаем ЦСКА

Сразу скажу, что Пьянич в роли «десятки» — решение очень спорное. Миралем качественно сохраняет и распределяет мячи, но от него сложно требовать объема (здесь разговор об участии в прессинге). Плюс ромб — структура подвижная, в которой его составляющие должны активно перемещаться, менять позиции. Ограниченная подвижность Пьянича может стать проблемой. То же самое касается Саши Зделара. Серб в этой структуре точно не выглядит органично, хотя его может заменить более динамичный Мухин, который пять лет назад как раз в такой схеме играл у Николича в «Локо».