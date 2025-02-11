Пьянич — «десятка», прогресс Койта и проблемы Аббоса с Круговым. Весной мы не узнаем ЦСКА

ЦСКА — самая загадочная команда РПЛ прямо сейчас. От клуба всегда ждут больших результатов, тем более Марко Николич для российского футбола — тренер высококлассный, но по разным причинам у серба оправдать статус армейцев пока не выходило. В основном, конечно, дело в финансовых ограничениях, связанных с санкциями, — а без трансферов красно-синим сложно выполнять задачи.
Марко говорит об этом напрямую: «Больше всего жду новичков на позицию нападающего — это уже не секрет и обсуждалось сто раз».
Его можно понять, поскольку арендованный у «Сочи» Сауль Гуарирапа так и не забил в чемпионате, а из нападающих в РПЛ отличался лишь Тамерлан Мусаев, который оказался лучшим по этому показателю в команде (7 мячей). Кстати, вторым по-прежнему идет Игорь Дивеев. Он в первых турах штамповал голы на потоке. А вообще, у ЦСКА всего 28 результативных ударов — восьмой показатель в лиге. Видимо, еще и поэтому Николич решил устроить тактическую реформу уже на сборах.
«Много разговоров по схеме: с “Локомотивом” получилось чудо, но это было пять лет назад, когда пошла историческая серия в 11 побед, — объяснил главный тренер ЦСКА. — Дай бог, чтобы так получилось сейчас и с ЦСКА, но такое не случается ежедневно. Это вообще вопрос не схемы, а установок внутри нее. У нас было время, чтобы пробовать и наигрывать».
В чем суть перестройки? ЦСКА во время Winline Зимнего кубка РПЛ изменил сложившуюся раньше формацию 3−4−3, которую использовал со времен Владимира Федотова, и внедрил тот самый ромб, которым Марко разваливал соперников «Локомотива», оформив 11-матчевую беспроигрышную серию.
Расположение игроков прямо сейчас выглядит так. Четверка защитников: Келлвен — справа, Дивеев и Роша — в центре, а Мойзес из третьего центрального превратился в чистого левого защитника. Основанием ромба стал Саша Зделар. «Восьмерками», которые занимают места ближе к флангам, — Кисляк и Обляков, а атакующим полузащитником наигрывается Пьянич. В атаке два форварда: по предсезонным турнирам основной стала пара Мусаев — Койта.
Сразу скажу, что Пьянич в роли «десятки» — решение очень спорное. Миралем качественно сохраняет и распределяет мячи, но от него сложно требовать объема (здесь разговор об участии в прессинге). Плюс ромб — структура подвижная, в которой его составляющие должны активно перемещаться, менять позиции. Ограниченная подвижность Пьянича может стать проблемой. То же самое касается Саши Зделара. Серб в этой структуре точно не выглядит органично, хотя его может заменить более динамичный Мухин, который пять лет назад как раз в такой схеме играл у Николича в «Локо».
В полузащите впечатляют Кисляк и Обляков. С Иваном все давно уже ясно, он — один из лучших игроков лиги, а вот Матвей шедевром в ворота «Зенита» обратил на себя внимание. На сборах он — лучший футболист армейцев. Здесь сомнений быть не может. И гол — только красивая обертка, под которой — реально качественный полузащитник. Тем ценнее для ЦСКА, что Матвей — воспитанник клуба.
Понятно, что в идеале команде нужны трансферы в каждую линию, но главными целями я бы назвал позицию «десятки» и, конечно, форварда. Пишут, что в ближайшее время подпишут лучшего бомбардира чемпионата Бразилии — Алеррандро из «РБ Брагантино». Это, конечно, усиление, но смущает, что действительно мощный сезон у бразильца только один. И это к 25 годам. С другой стороны, есть масса примеров, когда игроки раскрываются к середине карьеры. Вспомните хотя бы Диего Милито из «Интера».
И все-таки у армейцев не так много вариантов, чтобы выбирать, а ведь нападающий нужен позарез. Кстати, весной очень жду реинкарнации Секу Койта. На сборах он выглядел местами прогрессивно: легкий в ногах, быстрый, техничный. Как раз один из форвардов в этой схеме должен быть очень подвижным.
Еще одна фамилия, с которой связывают клуб, — атакующий полузащитник Лорран из «Фламенго». 18 лет. Мегаталант! Говорят, ЦСКА может выложить за его приобретение до восьми миллионов евро. Но на мой взгляд, это странная история, поскольку на этой позиции у красно-синих нет возможности аккуратно подводить игрока к основе. Скорее, нужен взрослый футболист, который сделает игру здесь и сейчас.
Но с переходом на ромб и четверку центральных защитников у ЦСКА возникли две проблемы: один из лучших левых защитников чемпионата Данил Круговой и лучший молодой игрок РПЛ прошлого сезона Аббосбек Файзуллаев плотно присели на лавку. У Кругового — как и в «Зените» — появился мощный конкурент-бразилец (Мойзес), а лучшая позиция Файзуллаева (левый нападающий/вингер) просто пропала из схемы. Удивительная история, когда абсолютно топовые по меркам РПЛ футболисты оказываются в запасе, но, возможно, это временная история. Аббосбек скорее всего способен исполнять «десятку», а Круговой, считаю, сильнее Мойзеса. И он на дистанции это докажет.
Иван Обляков говорит, что в этом сезоне ЦСКА нужно выигрывать Кубок и РПЛ, но даже по этому тексту понятно: команда находится в стадии глубокой перестройки. Я бы от Николича (при условии трансферной поддержки) ждал результата не раньше следующего сезона. Раньше просто нет смысла.
Максим Никитин