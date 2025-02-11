«Зенит» обыграл «Спартак» и стал победителем Зимнего кубка РПЛ

Забитыми мячами отметились Луис Энрике (16-я минута), Вендел (28) и Матео Кассьерра (32). Луис Энрике забил первый гол за «Зенит», он перешел в петербургскую команду в зимнее трансферное окно из бразильского «Ботафого».
Во втором тайме после одного из единоборств началась небольшая стычка между тренерскими штабами «Зенита» и «Спартака». По ее итогам были удалены главный тренер «Спартака» Деян Станкович и тренер «Зенита» Александр Анюков. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вместе со Станковичем ушел на трибуну. За две желтые карточки с поля был также удален полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс.
В матче за третье место «Краснодар» со счетом 2:1 обыграл московский ЦСКА. В игре за пятую строчку «Ростов» разгромил столичное «Динамо» (4:0).
В первом туре после возобновления чемпионата России «Зенит» 1 марта примет ЦСКА, «Спартак» 2 марта дома сыграет с «Оренбургом». «Спартак» и «Зенит» проведут матч в рамках второго круга РПЛ в 21-м туре в Москве, встреча пройдет 16 марта.