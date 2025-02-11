«Зенит» обыграл «Спартак» и стал победителем Зимнего кубка РПЛ

Во втором тайме после одного из единоборств началась небольшая стычка между тренерскими штабами «Зенита» и «Спартака». По ее итогам были удалены главный тренер «Спартака» Деян Станкович и тренер «Зенита» Александр Анюков. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вместе со Станковичем ушел на трибуну. За две желтые карточки с поля был также удален полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс.