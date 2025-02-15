«Краснодар» готов отпустить Сперцяна летом в «Лидс» за € 12−13 млн

«Клубы остаются на связи по возможному трансферу полузащитника летом. Сделка будет зависеть от нескольких факторов. В первую очередь от того, выйдет ли английский клуб в АПЛ, но “Краснодар” будет готов принять предложение “Лидса” летом в случае успешного выхода в АПЛ», — добавил источник «Чемпионата».