«Краснодар» готов отпустить Сперцяна летом в «Лидс» за € 12−13 млн

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Клубы остаются на связи по возможному трансферу полузащитника летом. Сделка будет зависеть от нескольких факторов. В первую очередь от того, выйдет ли английский клуб в АПЛ, но “Краснодар” будет готов принять предложение “Лидса” летом в случае успешного выхода в АПЛ», — добавил источник «Чемпионата».
В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.