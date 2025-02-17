ЦСКА наконец подписал Алеррандро. А вот с другим новичком не получилось

ЦСКА официально сообщил о трансфере нападающего Алеррандро из «РБ Брагантино». 24-летний бразилец подписал с армейцами контракт по схеме «3+1» и уже присоединился к команде на сборе в Белеке. Форвард будет выступать за ЦСКА под седьмым номером.
Лучший бомбардир серии А купил себя сам
Алеррандро купили не напрямую — формально форвард переходит в ЦСКА в статусе свободного агента. 14 февраля «РБ Брагантино» на сайте объявил о разрыве контракта с бразильцем — по данным инсайдера Ивана Карпова, футболист возместил бывшему клубу 4,2 миллиона евро, полученные от москвичей. Напомним, ранее по такой же схеме армейцы приобрели чилийского нападающего Виктора Давилу.
В ЦСКА рассчитывают на форварда в атаке — в прошлом сезоне Алеррандро становился лучшим бомбардиром бразильской серии А, выступая за «Виторию». Тогда нападающий забил 15 мячей.
Сам бразилец счастлив перейти к красно-синим. «Когда я узнал об интересе ЦСКА, я очень обрадовался тому, что такой большой клуб обратил на меня внимание. Потом я пообщался с семьей, мне посоветовали принять этот вызов. Я ни разу не сомневался в правильности своего выбора. Я очень ждал, когда это наконец произойдет. Но вы знаете, сколько сложностей на пути. Я был очень взволнован», — рассказал футболист пресс-службе ЦСКА.
Лорран сорвался
С другим бразильцем армейцам повезло меньше. 18-летний полузащитник «Фламенго» Лорран в ЦСКА не перейдет — московский клуб вышел из переговоров, которые вел как минимум с середины января.
Директор по медиакоммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил случившееся поведением агентов футболиста — те внезапно попросили подписать контракт до прохождения медкомиссии. «Накануне должен был состояться вылет игрока в Турцию для прохождения медобследования и последующего подписания соглашения. Однако за пару часов до этого стороной футболиста было предложено изменить условия сделки, по которым все необходимые бумаги должны быть подписаны еще до вылета и прохождения медосмотра. И если трансферный контракт с “Фламенго” мы были готовы подписать, то в случае подписания трудового договора с самим футболистом наш клуб уже ничего бы не смог сделать, если бы игрок не прошел МО», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.
Также он заявил, что руководство «Фламенго» уведомили о причинах срыва трансфера: «ЦСКА работает на бразильском рынке более 20 лет, и ни у кого никогда не было вопросов в надежности нас как партнеров или в силе нашего слова, готовности договариваться. И в этой ситуации мы не хотим затрагивать игрока или уважаемое нами руководство “Фламенго”. Каждая из сторон во время сделки преследует свои интересы, что абсолютно нормально. Однако ситуация, при которой все бумаги внезапно должны подписаться еще до медосмотра, невозможна. О соответствующем видении ситуации и срывающейся сделке мы уже уведомили руководство “Фламенго”.
Портал Transfermarkt оценивает Лоррана в 12 миллионов евро, Алеррандро — в 4.
Артем Белинин