ЦСКА наконец подписал Алеррандро. А вот с другим новичком не получилось

Также он заявил, что руководство «Фламенго» уведомили о причинах срыва трансфера: «ЦСКА работает на бразильском рынке более 20 лет, и ни у кого никогда не было вопросов в надежности нас как партнеров или в силе нашего слова, готовности договариваться. И в этой ситуации мы не хотим затрагивать игрока или уважаемое нами руководство “Фламенго”. Каждая из сторон во время сделки преследует свои интересы, что абсолютно нормально. Однако ситуация, при которой все бумаги внезапно должны подписаться еще до медосмотра, невозможна. О соответствующем видении ситуации и срывающейся сделке мы уже уведомили руководство “Фламенго”.