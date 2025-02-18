Савельев перешел из «Енисея» в «Оренбург»

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российский нападающий Максим Савельев перешел из выступающего в Первой лиге красноярского «Енисея» в «Оренбург», сообщается на официальном сайте клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Детали трансфера и условия контракта футболиста не разглашаются.
Савельеву 23 года. На молодежном уровне он выступал за саратовский «Сокол», московское «Динамо» и казанский «Рубин», а профессиональную карьеру начал в столичном клубе «Чертаново». В 2023 году Савельев перешел в «Енисей», за который провел 54 матча и забил 9 голов.