Савельев перешел из «Енисея» в «Оренбург»

Савельеву 23 года. На молодежном уровне он выступал за саратовский «Сокол», московское «Динамо» и казанский «Рубин», а профессиональную карьеру начал в столичном клубе «Чертаново». В 2023 году Савельев перешел в «Енисей», за который провел 54 матча и забил 9 голов.