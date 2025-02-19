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Иностранный футболист перешел из ЦСКА в «Зенит»

Сербский защитник московского ЦСКА Саша Зделар перейдет в петербургский «Зенит». Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Источник: РИА "Новости"

Источник утверждает, что «армейцы» отказались продлевать контракт с 29-летним сербом, соглашение которого истекает летом 2025 года. Также уточняется, что «Зенит» заплатит за переход футболиста €1,5 млн.

Зделар перешел в состав московского клуба летом 2022 года. 31 июля 2022 года Зделар дебютировал за ЦСКА в гостевом матче чемпионата России против «Пари НН», выйдя на замену в конце матча.

Армейцы занимают шестое место в Российской премьер-лиге с 31 очком после 18 туров. В 19-м туре ЦСКА на выезде сыграет с петербургским «Зенитом» 1 марта.

Лидером Российской премьер-лиги сезона-2024/25 является «Краснодар», в активе которого после 18 туров 39 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Зенита», который уступает «быкам» из-за поражения в очной встрече. Замыкает тройку с 37 очками московский «Спартак». «Динамо» и «Локомотив» набрали по 35 очков и находятся на четвертом и пятом местах соответственно.

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Зенит
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