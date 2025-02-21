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«Арсенал» сыграл вничью с «Факелом» в товарищеском матче

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с воронежским «Факелом» на сборах в Турции.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» сыграли вничью с воронежским «Факелом» в товарищеском матче на сборах в Турции.

Встреча, прошедшая в Белеке, завершилась со счетом 1:1. Матч проходил в закрытом формате.

Эта игра стала для «Факела» заключительной на сборах в Турции, «Арсенал» в пятницу проведет матч с узбекистанским «Бунёдкором», начало — 17:00 мск.

«Факел» идет на 14-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 14 очков за 18 матчей. «Арсенал» располагается на шестой позиции в Первой лиге.

Арсенал
Факел