«Арсенал» сыграл вничью с «Факелом» в товарищеском матче

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» сыграли вничью с воронежским «Факелом» в товарищеском матче на сборах в Турции.
Встреча, прошедшая в Белеке, завершилась со счетом 1:1. Матч проходил в закрытом формате.
Эта игра стала для «Факела» заключительной на сборах в Турции, «Арсенал» в пятницу проведет матч с узбекистанским «Бунёдкором», начало — 17:00 мск.
«Факел» идет на 14-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 14 очков за 18 матчей. «Арсенал» располагается на шестой позиции в Первой лиге.