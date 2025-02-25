Юран — об Альбе в «Ростове»: почему не российский тренер, а снова всунем иностранца?

«Не могу понять, почему не Онопко? Виктор работал в ЦСКА, в прошлом суперфутболист, прошёл сборные, российский человек. Насколько я знаю, Альба — аналитик очень хороший, сомнений нет, но главным тренером… не могу представить, чтобы в каком‑то европейском чемпионате главным тренером стал аналитик. Мне сложно это понять, там в штабе достаточно людей: есть Онопко, есть ещё российские тренеры. Почему? Почему не российский тренер, а снова всунем иностранца?» — сказал Юран в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».