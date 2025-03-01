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Прокопец: Сантос вновь будет считаться легионером в РПЛ, если сыграет за сборную Бразилии

В пятницу стало известно, что защитник «Зенита» попал в расширенный состав сборной Бразилии на матчи отборочного турнира на чемпионат мира.

Источник: ФК "Зенит"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Имеющий гражданство РФ защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос в случае игры за сборную Бразилии в отборе на чемпионат мира или другом официальном турнире не сможет выступать за команду России. Об этом ТАСС рассказал партнер международной юридической компании Sila Lawyers Михаил Прокопец.

В пятницу стало известно, что Сантос попал в расширенный состав сборной Бразилии на матчи отборочного турнира на чемпионат мира в марте. В октябре 2024 года футболисту предоставили гражданство РФ.

«Если Дуглас Сантос сыграет в одном матче за сборную Бразилии в отборе на чемпионат мира или другом официальном турнире, то он вновь будет считаться легионером в РПЛ и не сможет сыграть за сборную России», — сказал Прокопец.

В ночь на 21 марта по московскому времени бразильцы дома сыграют со сборной Колумбии, в ночь на 26 марта они проведут гостевой матч против команды Аргентины.

Сантосу 30 лет, он выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В составе «Зенита» футболист стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России. За петербургский клуб защитник провел 204 матча в различных турнирах, забил 7 мячей и отдал 33 результативные передачи. Вместе со сборной Бразилии стал олимпийским чемпионом в 2016 году.

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