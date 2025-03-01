Прокопец: Сантос вновь будет считаться легионером в РПЛ, если сыграет за сборную Бразилии

Сантосу 30 лет, он выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В составе «Зенита» футболист стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России. За петербургский клуб защитник провел 204 матча в различных турнирах, забил 7 мячей и отдал 33 результативные передачи. Вместе со сборной Бразилии стал олимпийским чемпионом в 2016 году.