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«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» и московский ЦСКА сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Газпром-Арене» в присутствии 50 528 зрителей.

В заявке «Зенита» не оказалось бразильского нападающего Луиса Энрике, который перешел в петербургский клуб в январе. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил ТАСС, что футболист до конца не успел восстановиться после мышечного повреждения, полученного в финале Зимнего кубка РПЛ.

Сербский полузащитник Саша Зделар, недавно перешедший в «Зенит» из ЦСКА, провел первый матч в составе петербургского клуба. Зделар появился на поле на 62-й минуте встречи. Также в составе сине-бело-голубых дебютировал защитник Ваня Дркушич, который подписал контракт с «Зенитом» летом прошлого года и первую часть сезона провел в аренде в «Црвене Звезде».

«Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. Идущий вторым «Краснодар» имеет в активе 39 очков и проведет свой матч 19-го тура позднее в субботу. ЦСКА с 32 очками идет на шестой строчке. Свой следующий матч «Зенит» проведет 8 марта в гостях против воронежского «Факела», ЦСКА в тот же день сыграет дома с подмосковными «Химками».

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
1.03.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Марко Николич
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
67
Максим Глушенков
31
Густаво Мантуан
6
Ваня Дркушич
83′
28
Нуралы Алип
25
Страхиня Эракович
58′
62′
14
Саша Зделар
17
Андрей Мостовой
75′
7
Александр Соболев
30
Матео Кассьерра
62′
24
Педро
32
Лусиано Гонду
83′
21
Александр Ерохин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
4
Виллиан Роша
66′
22
Милан Гайич
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
15
Миралем Пьянич
47′
81′
19
Рифат Жемалетдинов
21
Аббосбек Файзуллаев
67′
25
Кристиян Бистрович
11
Тамерлан Мусаев
80′
8
Артем Шуманский
20
Секу Койта
67′
9
Сауль Гуарирапа
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
9
2
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
6
12
Фолы
22
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
ЦСКА
Премьер-лига: таблица и календарь