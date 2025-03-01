«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» и московский ЦСКА сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Газпром-Арене» в присутствии 50 528 зрителей.
В заявке «Зенита» не оказалось бразильского нападающего Луиса Энрике, который перешел в петербургский клуб в январе. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил ТАСС, что футболист до конца не успел восстановиться после мышечного повреждения, полученного в финале Зимнего кубка РПЛ.
Сербский полузащитник Саша Зделар, недавно перешедший в «Зенит» из ЦСКА, провел первый матч в составе петербургского клуба. Зделар появился на поле на 62-й минуте встречи. Также в составе сине-бело-голубых дебютировал защитник Ваня Дркушич, который подписал контракт с «Зенитом» летом прошлого года и первую часть сезона провел в аренде в «Црвене Звезде».
«Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. Идущий вторым «Краснодар» имеет в активе 39 очков и проведет свой матч 19-го тура позднее в субботу. ЦСКА с 32 очками идет на шестой строчке. Свой следующий матч «Зенит» проведет 8 марта в гостях против воронежского «Факела», ЦСКА в тот же день сыграет дома с подмосковными «Химками».