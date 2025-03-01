«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Сербский полузащитник Саша Зделар, недавно перешедший в «Зенит» из ЦСКА, провел первый матч в составе петербургского клуба. Зделар появился на поле на 62-й минуте встречи. Также в составе сине-бело-голубых дебютировал защитник Ваня Дркушич, который подписал контракт с «Зенитом» летом прошлого года и первую часть сезона провел в аренде в «Црвене Звезде».