«Соболева тянули за руку». Семак недоволен судейством матча с ЦСКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Главный судья матча 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА Сергей Иванов допустил много неверных решений по ходу встречи. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
В субботу «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 0:0. На последних минутах встречи нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев дважды падал в штрафной площади ЦСКА.
«Вопрос трактовки, мы много говорим на эту тему, в одном и другом случае контакт был, — сказал Семак. — В первом случае его (Соболева — прим. ТАСС) тянули за руку. Контакт был в одном и другом случае, касание было, бесполезно говорить на тему достаточности или недостаточности, здесь ничего не могу сказать, это на усмотрение судей».
«Много моментов было, они накапливаются. Тот же момент с фолом на Педро: срыв атаки идет, ему подсказал ассистент, а он даже не видит в пяти метрах. Карточка Эраковичу — обоюдная борьба, а он ему карточку дает. Мяч у нас, опасная атака, а он свистит, в центре поля штрафной. Может, нервозность, у него тоже первый матч», — добавил тренер «Зенита».
Семак также подчеркнул, что он не может быть объективным в вопросе судейства. «Этих моментов было очень много, очень много примеров. Я не совсем объективен, поскольку я обращаю внимание на ошибки против нашей команды, но моментов, которые вызывали вопросы, неверные решения судьи, они не повлияли на исход матча, но тут вопрос не в манере судейства, а в том, что много пропускает и принимает неверные решения», — отметил он.