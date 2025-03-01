«Соболева тянули за руку». Семак недоволен судейством матча с ЦСКА

Семак также подчеркнул, что он не может быть объективным в вопросе судейства. «Этих моментов было очень много, очень много примеров. Я не совсем объективен, поскольку я обращаю внимание на ошибки против нашей команды, но моментов, которые вызывали вопросы, неверные решения судьи, они не повлияли на исход матча, но тут вопрос не в манере судейства, а в том, что много пропускает и принимает неверные решения», — отметил он.