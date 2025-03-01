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«Соболева тянули за руку». Семак недоволен судейством матча с ЦСКА

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Главный судья матча 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА Сергей Иванов допустил много неверных решений по ходу встречи. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

В субботу «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 0:0. На последних минутах встречи нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев дважды падал в штрафной площади ЦСКА.

«Вопрос трактовки, мы много говорим на эту тему, в одном и другом случае контакт был, — сказал Семак. — В первом случае его (Соболева — прим. ТАСС) тянули за руку. Контакт был в одном и другом случае, касание было, бесполезно говорить на тему достаточности или недостаточности, здесь ничего не могу сказать, это на усмотрение судей».

«Много моментов было, они накапливаются. Тот же момент с фолом на Педро: срыв атаки идет, ему подсказал ассистент, а он даже не видит в пяти метрах. Карточка Эраковичу — обоюдная борьба, а он ему карточку дает. Мяч у нас, опасная атака, а он свистит, в центре поля штрафной. Может, нервозность, у него тоже первый матч», — добавил тренер «Зенита».

Семак также подчеркнул, что он не может быть объективным в вопросе судейства. «Этих моментов было очень много, очень много примеров. Я не совсем объективен, поскольку я обращаю внимание на ошибки против нашей команды, но моментов, которые вызывали вопросы, неверные решения судьи, они не повлияли на исход матча, но тут вопрос не в манере судейства, а в том, что много пропускает и принимает неверные решения», — отметил он.

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
1.03.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Марко Николич
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
67
Максим Глушенков
31
Густаво Мантуан
6
Ваня Дркушич
83′
28
Нуралы Алип
25
Страхиня Эракович
58′
62′
14
Саша Зделар
17
Андрей Мостовой
75′
7
Александр Соболев
30
Матео Кассьерра
62′
24
Педро
32
Лусиано Гонду
83′
21
Александр Ерохин
90+7′
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
4
Виллиан Роша
66′
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
90+4′
22
Милан Гайич
90′
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
15
Миралем Пьянич
47′
81′
19
Рифат Жемалетдинов
21
Аббосбек Файзуллаев
67′
25
Кристиян Бистрович
11
Тамерлан Мусаев
80′
8
Артем Шуманский
20
Секу Койта
67′
9
Сауль Гуарирапа
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
9
2
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
6
14
Фолы
28
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
ЦСКА
Премьер-лига: таблица и календарь