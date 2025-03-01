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Халк назвал Дзюбу великим российским футболистом

В субботу Артем Дзюба догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров среди российских футболистов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба является замечательным человеком и великим российским футболистом. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист «Зенита» Халк, который играл с Дзюбой в петербургской команде в 2015—2016 годах.

В субботу Дзюба догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров среди российских футболистов. На их счету по 233 гола.

«Я очень рад за Артема. Он великий российский футболист и замечательный человек. Надеюсь, Артем забьет еще больше голов», — сказал Халк.

Дзюбе 36 лет, он является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, забив 164 гола. В составе «Зенита» нападающий стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны. За «Акрон» Дзюба выступает с сентября 2024 года.

Пари Нижний Новгород
2:1
Первый тайм: 0:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
1.03.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Нижний Новгород
Главные тренеры
Виктор Гончаренко
Заур Тедеев
Голы
Пари Нижний Новгород
Вячеслав Грулев
(Александр Кокшаров)
48′
Александр Кокшаров
50′
Акрон
Артем Дзюба
(Артур Галоян)
70′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
22
Никита Каккоев
25
Свен Карич
15
Александр Эктов
78
Николай Калинский
96
Александр Кокшаров
23
Хуан Камило Кастильо
87′
2
Виктор Александров
27
Вячеслав Грулев
67′
8
Мамаду Майга
99
Станислав Магкеев
74′
24
Кирилл Гоцук
29
Лука Веснер Тичич
87′
10
Александр Трошечкин
20
Хуан Мануэль Боселли
74′
80
Валерий Царукян
Акрон
78
Александр Васютин
5
Алекса Джурасович
19
Марат Бокоев
22
Йонуц Неделчару
14
Владимир Хубулов
77′
77
Константин Савичев
90+5′
24
Артем Дзюба
21
Роберто Фернандес
79′
26
Родриго Эшковал
6
Максим Кузьмин
67′
25
Шерзод Эсанов
35
Ифет Джаковац
59′
71
Дмитрий Пестряков
11
Жилсон Тавареш Беншимол
60′
20
Артур Галоян
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
14
6
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
18
Фолы
13
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Акрон
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь