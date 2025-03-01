Халк назвал Дзюбу великим российским футболистом

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба является замечательным человеком и великим российским футболистом. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист «Зенита» Халк, который играл с Дзюбой в петербургской команде в 2015—2016 годах.
В субботу Дзюба догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров среди российских футболистов. На их счету по 233 гола.
«Я очень рад за Артема. Он великий российский футболист и замечательный человек. Надеюсь, Артем забьет еще больше голов», — сказал Халк.
Дзюбе 36 лет, он является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, забив 164 гола. В составе «Зенита» нападающий стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны. За «Акрон» Дзюба выступает с сентября 2024 года.