Проверка для «Спартака» и «Динамо». Тремя матчами завершится 19-й тур РПЛ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Программа первого после зимней паузы, 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье тремя матчами. Самыми интересными встречами воскресенья являются «Спартак» — «Оренбург» и «Динамо» — «Ростов», ведь красно-белые и бело-голубые продолжают борьбу за чемпионство.
В заключительном матче дня московское «Динамо» сыграет с «Ростовом», игра начнется в 19:30 мск. Бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Ростовчане с 26 очками располагаются на седьмой позиции. Игра первой части сезона между командами завершилась вничью со счетом 1:1.
Принципиальности игре прибавляет переход Данила Глебова из «Ростова» в «Динамо» в зимнее трансферное окно. Футболист подписал контракт с новым клубом до 2030 года. Глебову 25 лет, он выступал за «Ростов» с 2019 года, в составе команды провел 191 матч, забил 12 мячей и сделал 17 голевых передач. В текущем сезоне полузащитник в 23 матчах забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что Глебов поможет «Динамо» бороться за высокие места. «Глебов был определяющей фигурой и ведущим футболистом “Ростова”, вокруг которого строилась игра, поэтому в первую очередь это большая потеря для “Ростова”, — сказал Колосков ТАСС. — Что касается “Динамо”, то эта зона у него достаточно проблемная, играют разные футболисты, видимо, это не удовлетворяет главного тренера Марцела Личку. Конечно, Глебов должен усилить “Динамо”, но все еще и зависит от того, насколько он впишется, как будут взаимоотношения внутри, какой уровень готовности. Так это сильный игрок, поможет динамовцам бороться за самые высокие места. Если он будет играть, как в “Ростове”, то это будет более лучшим примером, чем те же крики, чтобы завести команду».
Помимо этого, проблем «Ростову» может добавить уход главного тренера Валерия Карпина. Об уходе Карпина 25 февраля объявил президент ростовчан Арташес Арутюнянц, по его словам, решение было продиктовано необходимостью максимально сосредоточиться на работе в сборной России. При этом остальные представители тренерского штаба продолжат совмещать работу в «Ростове» и сборной, главным тренером ростовчан назначили испанского аналитика Джонатана Альбу. Сам Карпин тоже заявил, что ему нужно сосредоточиться на работе в национальной команде. Карпину 56 лет, он возглавлял «Ростов» с 2017 года. В августе 2021 года он покинул клуб из-за работы на аналогичной должности в сборной России, но в марте 2022 года вернулся к работе в «Ростове», решив совмещать посты.
«Спартак» в погоне с новичками
Также в воскресенье московский «Спартак» дома сыграет с «Оренбургом», матч начнется в 16:30 мск. Красно-белые завершили первую часть сезона на третьей позиции, в активе команды Деяна Станковича 37 очков. Оренбуржцы с 8 очками замыкают таблицу РПЛ. Игра первой части сезона завершилась домашней победой «Оренбурга» со счетом 2:0.
В зимнее трансферное окно «Спартак» был довольно активен, в команду пришли вратарь Илья Помазун, а также нападающий Ливай Гарсия и Пабло Солари. Один из лидеров красно-белых сербский защитник Срджан Бабич считает, что Гарсия и Солари помогут бороться команде за чемпионство. «Конечно, усиление — это хорошо, они дадут нам больше шансов на чемпионство. Футболисты “Спартака” готовы бороться за чемпионство. Ливай Гарсия — хороший игрок, как и Пабло Солари, они помогут нам», — сказал Бабич ТАСС.
Воскресную программу матчей откроет встреча «Химки» — «Факел», игра начнется в 14:00. Подмосковная команда с 16 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Факел» с 14 очками располагается на 14-й позиции.
Программа 19-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день махачкалинское «Динамо» дома сыграло вничью с «Локомотивом» со счетом 1:1. 1 марта «Пари Нижний Новгород» дома обыграл «Акрон» (2:1), ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), «Рубин» в гостях уступил «Ахмату» (1:2), «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).