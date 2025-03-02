Проверка для «Спартака» и «Динамо». Тремя матчами завершится 19-й тур РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что Глебов поможет «Динамо» бороться за высокие места. «Глебов был определяющей фигурой и ведущим футболистом “Ростова”, вокруг которого строилась игра, поэтому в первую очередь это большая потеря для “Ростова”, — сказал Колосков ТАСС. — Что касается “Динамо”, то эта зона у него достаточно проблемная, играют разные футболисты, видимо, это не удовлетворяет главного тренера Марцела Личку. Конечно, Глебов должен усилить “Динамо”, но все еще и зависит от того, насколько он впишется, как будут взаимоотношения внутри, какой уровень готовности. Так это сильный игрок, поможет динамовцам бороться за самые высокие места. Если он будет играть, как в “Ростове”, то это будет более лучшим примером, чем те же крики, чтобы завести команду».