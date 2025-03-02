Дркушич не считает переход Зделара из ЦСКА в «Зенит» неожиданным

«Мы хорошо приняли Сашу Зделара в команде, хороший парень, много общаемся, пока все хорошо, — сказал Дркушич. — Я бы не сказал, что это неожиданный переход, я слышал, что “Зенит” ищет опорника. Мы знаем, что Саша отличный футболист, опорник, думаю, что он поможет нам в сезоне. Я считаю “Зенит” лучшей командой России, конечно, многие игроки при возможности хотят сыграть за эту команду».