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Дркушич не считает переход Зделара из ЦСКА в «Зенит» неожиданным

Защитник отметил, что многие футболисты хотят играть за петербургскую команду.

Источник: ФК "Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Переход сербского полузащитника Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит» не является неожиданным, потому что многие футболисты хотят играть за петербургскую команду. Такое мнение ТАСС высказал словенский защитник «Зенита» Ваня Дркушич.

О трансфере Зделара из ЦСКА в «Зенит» было объявлено 21 февраля. За новую команду футболист дебютировал в субботу в матче 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА (0:0).

«Мы хорошо приняли Сашу Зделара в команде, хороший парень, много общаемся, пока все хорошо, — сказал Дркушич. — Я бы не сказал, что это неожиданный переход, я слышал, что “Зенит” ищет опорника. Мы знаем, что Саша отличный футболист, опорник, думаю, что он поможет нам в сезоне. Я считаю “Зенит” лучшей командой России, конечно, многие игроки при возможности хотят сыграть за эту команду».

Зделару 29 лет, он выступал за ЦСКА с июля 2022 года. Всего в составе армейского клуба полузащитник провел 96 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 21 результативную передачу. Вместе с ЦСКА Зделар в 2023 году стал обладателем Кубка России.

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