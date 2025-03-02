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Футболист ЦСКА Гайич рад переходу Зделара в «Зенит»

О трансфере полузащитника из ЦСКА было объявлено 21 февраля.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Сербский защитник ЦСКА Милан Гайич рад, что его соотечественник полузащитник Саша Зделар перешел в петербургский «Зенит». Об этом Гайич рассказал ТАСС.

О трансфере Зделара из ЦСКА в «Зенит» было объявлено 21 февраля. За новую команду футболист дебютировал в субботу в матче 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА (0:0).

«Как отреагировал на уход Зделара? Мы хорошо общаемся. Я рад за него, потому что он доволен тем, что перешел в “Зенит”, — сказал Гайич.

Зделару 29 лет, он выступал за ЦСКА с июля 2022 года. Всего в составе армейского клуба полузащитник провел 96 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 21 результативную передачу. Вместе с ЦСКА Зделар в 2023 году стал обладателем Кубка России.

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